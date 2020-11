Lucrari intense de asfaltare pe lotul 1 din A10, Sebes- Turda. Antreprenorul a adus alte trei firme pentru a finaliza proiectul in 2020 VIDEO

In ultimele zile, zeci de utilaje au fost aduse pe santier, care asfalteaza portiuni intinse din traseul autostrazii. Este vorba despe societatile Europexpress, Elis Pavaje si Strabag. Primele doua sunt din Alba Iulia, iar a treia are actionar austriac, fiind prezenta si pe alte santiere din Romania.Lucrarile de asfaltare vor continua si in urmatoarele zile. De asemenea, se lucreaza la finalizarea nodului rutier Alba Iulia Sud, unde se realizeaza un sens giratoriu cu soseaua de centura a municipiului. In zona Oarda inca mai sunt de facut lucrari de umplutura intre locuintele ai caror proprietari au obtinut blocarea temporara a lucrarilor.Daca vremea ar ramane in continuare buna, antreprenorul ar putea finaliza partea carosabila. Exista o presiune mare asupra firmei Pizzarotti pentru a se putea da in circulatie lotul 1 al Autostrazii A10 Sebes - Turda, in acest an.Termenul de executie este 30 decembrie 2020. Stadiul fizic al lucrarilor depaseste 96%. Teoretic, angajamentul ar putea fi respectat, dar totul depinde de evolutia vremii si perioada cat se va putea mentine mobilizarea din aceste zile.Autostrada A10 are o lungime de aproximativ 80 de km si face legatura intre A1 (Sibiu - Nadlac) si A3 (Cluj-Napoca - Brasov). Loturile 3 si 4, intre Aiud si Turda, au fost inaugurate in 2018. Lotul 2, Santimbru - Aiud, va fi gata doar in 2021.