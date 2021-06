Incep lucrarile la un tronson vital, de 30 de kilometri, din autostrada A1. "Tocmai ce am emis autorizatia de construire"

"Lucrarile pot incepe la autostrada A1 Pitesti-Curtea de Arges.Tocmai ce am emis autorizatia de construire pentru lotul 5 al autostrazii Sibiu-Pitesti.Este vorba de un tronson intre Curtea de Arges si Pitesti, lung de 30 de km.Constructorul a inceput mobilizarea si va demara lucrarile in perioada urmatoare.Proiectul este unul amplu, care valoreaza 1,7 miliarde de lei si cuprinde:- 13 poduri;- 3 pasaje;- un viaduct;- 3 noduri rutiere la Curtea de Arges, Baiculesti si Bascov;- 2 spatii de servicii, cate unul pe fiecare sens, care vor fi amenajare modern;- 2 parcari de scurta durata, de-o parte si de alta a drumului;- 2 centre de coordonare si intretinere, la Bascov si la Curtea de Arges", a transmis Catalin Drula. Sectiunea 5 Curtea de Arges - Pitesti are 30,35km. Contract a fost semnat in mai 2020, iar constructorul desemnat este Astaldi. Costul total este de 1.710.277.069,34 lei (fara TVA), iar termenul de executie este de 12 luni de proiectare si 48 de luni de realizare a lucrarilor.