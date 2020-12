Ministrul Fondurilor Europene: "O cincime din Autostrada Ungheni - Iasi - Targu Mures va fi realizata cu bani din Planul National de Rezilienta"

Marcel Bolos a spus, miercuri seara, la Iasi, intr-o conferinta de presa, ca Autostrada A8 Ungheni - Iasi - Targu Mures va masura 320 de kilometri, iar doua segmente din autostrada vor fi prinse la finantare prin PNRR."Am identificat solutia de finantare pentru autostrada A8, si anume, capatul estic, care asigura legatura intre Motca, Targu Neamt si Leghin, cu o lungime de 34 de kilometri, va fi propunerea noastra pentru includerea in facilitatea de redresare si rezilienta, instrument financiar pe care il avem la dispozitie. Si capatul vestic al autostrazii, cel care asigura legatura intre Miercurea Nirajului si Targu Mures, cu o lungime de 25 de kilometri, va fi de asemenea propunerea noastra pentru includerea in facilitatea de redresare si rezilienta. Asadar, am facut un pas urias pentru implementarea Autostrazii Unirii, am facut un pas urias pentru un mare proiect de infrastructura de transport al Romaniei", a spus Marcel Bolos.El a precizat ca aceste doua segmente vor trebui finalizate cel tarziu in anul 2026, suma necesara ridicandu-se in total la 160 de milioane de euro.Cat priveste tronsonul montan al Autostrazii A8, care este si cel mai greu de realizat si care presupune costuri de cateva miliarde de euro, finantarea va fi asigurata prin Programul Operational Transporturi.Ministrul Marcel Bolos a mai precizat ca a avut o intalnire cu oamenii de afaceri din Iasi, iar in cadrul reuniunii a discutat si despre alte proiecte de infrastructura din Moldova."Am discutat in aceasta seara (miercuri seara - n.r.) despre trei proiecte de infrastructura de transport pentru regiunea Moldova. Practic, trei proiecte pentru infrastructura de transport care insumeaza peste 1.200 de kilometri de autostrada cu un buget de peste noua miliarde euro. Este vorba despre autostrada A8, legatura dintre Targu Mures - Targu Neamt - Iasi - Ungheni, care are o lungime de 320 de kilometri si o valoare estimata la cinci miliarde de euro. Apoi de Autostrada A7, care asigura legatura intre Ploiesti - Pascani - Siret, care are o lungime de 421 de kilometri si o valoare estimata de 2,2 miliarde de euro. Al treilea proiect de importanta majora pentru regiunea Moldova, Autostrada A13, legatura dintre Brasov-Bacau, cu o lungime de 180 de kilometri si o valoare estimata de 1,9 miliarde de euro. Cele trei proiecte de infrastructura de transport definesc si reconfigureaza viitorul economic al regiunii Moldova", a afirmat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos.La randul sau, presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe , a spus, in aceeasi conferinta de presa, ca guvernul liberal aloca cea mai mare importanta dezvoltarii Moldovei, el precizand ca Autostrada Unirii (A8 - n.r.) va avea resursele financiare necesare."Suntem in situatia in care Guvernul PNL aloca cea mai mare importanta dezvoltarii Moldovei. Autostrada Unirii are si sustinere, dar va avea si resursele financiare pentru a fi implementata. Ca moldovean, sustin toate proiectele de infrastructura care pot aduce dezvoltare in regiunea noastra, fie ca vorbim de A7 (Siret - Ploiesti, n.r.) Autostrada Nordului, A13 (Brasov - Bacau, n.r.) sau Autostrada Unirii. Toate sunt vitale pentru dezvoltarea Moldovei", a spus seful CJ Iasi, Costel Alexe.