Ministrul Transporturilor: 700 de kilometri de autostrada si 300 de km de drum expres pot fi finalizati pana in 2024

El a fost intrebat cati kilometri de autostrada vor fi finalizati in urmatorii patru ani."Avem in derulare proiecte importante si consideram ca 700 de kilometri de autostrada si 300 de km de drum expres pot fi finalizati", a spus ministrul.In ceea ce priveste autostrazile, vor fi gata lotul 1 si lotul 5 din autostrada Sibiu-Pitesti, autostrada Lugoj-Deva, autostrada Transilvania integral, cu exceptia tronsonului care cuprinde tunelul Meses, autostrada A7 Ploiesti-Siret, mai putin loturile Pascani-Suceava si Suceava-Siret. La acestea se adauga A0, centura de nord si sud a Capitalei."Sunt 700 de kilometri de autostrada, unele tronsoane aflate in lucru, altele vor intra in lucru in perioada urmatoare, dar cert este ca pot fi finalizate, conform contractelor, pana in 2024", a subliniat oficialul guvernamental.In ceea ce priveste drumurile expres, este vorba de Craiova-Pitesti, Braila-Galati, Focsani-Braila si Buzau-Braila."Sunt aproximativ 300 de kilometri de drum expres care pot fi finalizati in urmatorii patru ani", a completat Bode.