Cum vor arata viitoarele autostrazi din Romania: vor avea mai mult spatiu intre banda de circulatie si parapetul median

"Viitoarele autostrazi din Romania vor avea mai mult spatiu intre banda de circulatie si parapetul median. Astazi am semnat ordinul de ministru care modifica Normele tehnice privind proiectarea drumurilor. E o poveste interesanta cu final fericit care a inceput in iunie si la care au contribuit de atunci specialistii companiei de drumuri si ai ministerului, iar mie astazi mi-a revenit doar sarcina formala de a incheia procesul", a anuntat, miercuri, ministrul Catalin Drula.Potrivit acestuia, parapetul median este prea aproape de banda de circulatie pe autostrazi, asa cum explica in iunie."Specialisti din CNAIR au preluat atunci observatia si propunerea. Au discutat-o in forumurile tehnice si au propus o modificare a Normelor actuale. Luna aceasta, inainte de a prelua eu mandatul, a fost pus in consultare publica ordinul de ministru, astfel ca am gasit tot procesul la final. Azi am semnat ordinul ceea ce inseamna ca pe autostrazile viitoare (care nu au inca proiect tehnic de executie finalizat) vom scapa de senzatia de inghesuiala. Le multumesc celor care au muncit in aceste luni la aceasta mica modificare care va un impact totusi semnificativ in confortul si siguranta rutiera pe autostrazile viitoare", a mai pecizat Drula.Pe 23 iunie, Drula atragea atentia ca pe autostrazile romanesti parapetul median este prea apropiat de banda de circulatie.CITESTE SI: