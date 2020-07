Ministrul Transporturilor Lucian Bode: "Tronsoanele de autostrada aflate intr-un stadiu de peste 80% vor fi deschise pana la finalul anului"

Potrivit ministrului, primul tronson deschis circulatiei va fi o portiune din centura de ocolire a Bacaului, realizata in regim de ausotrstrada. Lucian Bode a declarat ca un tronson de 8-10 km din soseaua de ocolire a Bacaului, in lungime de 17 km, va fi primul care va fi dat in circulatie , in aproximativ o luna. Ministrul a mai spus ca tot in acest an trebuie sa fie date in circulatie 25 de km din Autostrada Transilvania, dar si cele doua tronsoane ale autostrazii Sebes-Turda, in lungime de 41 km."Nu vreau sa cred ca antreprenorii de pe Sebes-Turda nu vor finaliza pentru ca discutiile sunt...Si ieri am avut ore si ore de discutii. Sunt multe chestiuni care tin de finalizare, nu doar de mobilizare in teren. Sunt multe elemente pe care noi vrem sa le asiguram astfel incat la stadiul fizic de peste 90 la suta sa il dai in trafic ", a declarat Lucian Bode.Ministrul Transporturilor a mai spus ca firma care lucreaza pe tronsonul de 10 km al autostrazii A3, Rasnov-Cristian, a anuntat ca termenul de finalizare, programat in luna 2021, a fost devansat pentru decembrie 2019. Lucian Bode a declarat ca Romania trebuie sa atraga pana la finalului anului fonduri europene de 6,9 miliarde de euro pentru infrastructura."Eu cred ca am ajuns la maturitatea politica sa ne asezam la masa, sa realizam un document cadru de referinta pentru politicile publice. Angajamentul national este sa alocam 2 % din PIB pentru investitiile in infrastructura de transport ", a mai declarat Lucian Bode, la Timisoara.