Parcari pe autostrazile A1 si A2: Compania de Drumuri a desemnat castigatorii pentru concesionarea spatiilor de servicii

"Vom avea, in sfarsit, parcari decente pe toata lungimea autostrazilor A1 si A2! Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere tocmai a desemnat castigatorii pentru concesionarea spatiilor de servicii" de pe A1 Sibiu-Nadlac, A1 Bucuresti-Pitesti si A2 Cernavoda-Constanta. Este vorba de 26 de benzinarii "in oglinda", pe stanga si pe dreapta drumului.E o veste buna din doua motive. Primul - vom putea sa ne bucuram de un "pit stop" in conditii civilizate. Vor exista statii de incarcare electrica si de alimentare cu carburant, restaurante, magazine, printre altele.Al doilea - aceste spatii, concesionate pentru urmatorii 20 de ani, vor produce venituri - cel putin 67 de milioane de lei pe an, pe care ii putem investi mai departe in proiecte de infrastructura", se arata in mesajul publicat de Drula pe Facebook.Ministrul anunta ca urmeaza demersuri similare si pentru autostrazile A10 si A3, iar pentru Autostrada Moldovei A7, viitoarele spatii de servicii sunt gandite inca de pe acum, de la faza de proiectare, astfel incat viitorul concesionar sa aiba dotarile si spatiul necesar pentru cele mentionate (statii de incarcare electrica si de alimentare cu carburant, restaurante, magazine, etc).