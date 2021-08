Imagini spectaculoase cu lucrările la pasajul de la Domnești. Construcția, finalizată în proporție de 40% VIDEO

Lucrările la Pasajul de la Domnești au început în ianuarie 2019 și suspendate mai mult de un an după ce constructorul principal a intrat în insolvență. Construirea a fost reluată în vara lui 2020, cu subcontractorul TRACON Conform CNAIR, termenul final de execuție este septembrie 2022 . Investiția totală se ridică la 91,5 de milioane de lei.Configurat sub formă de sens giratoriu, Pasajul va fi construit la intersecția dintre Strada Prelungirea Ghencea-DJ602 și Centura București şi are ca principal scop fluidizarea traficului rutier în zonă. Conform proiectului publicat de CNAIR , lucrările la Domnești sunt grupate în trei mari subproiecte.- Pasaj suprateran peste Centura rutieră a municipiului București și CF pe strada Prelungirea Ghencea și DJ 602;- Pasaje pe Șoseaua de Centură pe bretele de urcare/coborâre la intersecția giratorie denivelată;- Intersecție giratorie denivelată propriu-zisă.De asemenea, în proiect sunt prevăzute și două drumuri colectoare pentru accesul riveranilor, unul fiind amplasat de o parte și de alta a rampei dinspre București a pasajului de pe Prelungirea Ghencea – DJ602 și altul la rampa dinspre Domnești. Accesul în aceste două drumuri se face pe baza unor intersecții giratorii amplasate la baza rampelor.Cinci pasaje sunt in lucru pe Centura Capitalei: Mogosoaia, Berceni, Cernica, Domnesti si Popesti-Leordeni (Oltenitei). Toate ar trebui finalizate in 2022.Compania de Drumuri a incheiat contractul cu asocierea Straco - Comnord - Specialist Consulting, in valoare de 91,5 milioane de lei. Lucrarile trebuiau sa fie gata in 2019 Straco trebuie sa realizeze pasajul suprateran peste Centura rutiera a municipiului Bucuresti si CF pe strada Prelungirea Ghencea si DJ 602, pasajele pe Soseaua de Centura pe bretele de urcare/coborare la intersectia giratorie denivelata si intersectia giratorie denivelata propriu-zisa.