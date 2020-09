Pasul decisiv pentru autostrada care va lega Moldova de Ardeal: licitatie pentru proiectarea a 100 de kilometri, intre Targu Neamt si Ungheni

Contractul "Completare/Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate, si elaborare P.A.C., P.A.D. si P.T.E. pentru obiectivul "Autostrada Targu-Neamt - Iasi- Ungheni" are o valoara estimata intre 62.091.000 de lei si 73.370.700 de lei fara TVA, iar termenul pentru intreg contractul este de 38 de luni. Data limita pentru depunerea ofertelor este 23 octombrie 2020.Sectorul Targu Neamt - Iasi - Ungheni din "Autostrada Unirii" va avea o lungime de 100,14 km. Conform Caietului de Sarcini, operatorul care va obtine contractul va elabora urmatoarele documentatii:* Studiul de Fezabilitate revizuit/completat/actualizat pentru Autostrada Targu Neamt-Iasi-Ungheni* Proiectul pentru Obtinerea Autorizatiei de Construire* Proiectului tehnic de executie* Publicitatea proiectului* Documentatia tehnica si consultanta in cadrul elaborarii cererii de finantare (fonduri europene)* Documentatia tehnica pentru atribuirea contractului de executie, pe loturi care se vor stabili dupa finalizarea Studiului de Fezabilitate* Asistenta tehnica pentru perioada de executie a lucrarilor in calitate de proiectant al lucrarilor de construire Autostrada Tg.Neamt-lasi-UngheniPrestatorul va identifica 2 variante de traseu posibile si va recomanda o varianta pentru compararea cu varianta optima avizata in Studiul de Fezabilitate elaborat in 2011. Traseul actual al tronsonului de autostrada Targu Neamt-Iasi-Ungheni este impartit in 4 sectoare:* Sectorul nr.1 - Km 0-km 32, Targu Neamt -Targu Frumos;* Sectorul nr.2 - Km 32-km 61, Targu Frumos - DN 28 (zona Letcani);* Sectorul nr.3 - Km 61-km 78, DN 28 (zona Letcani)- DN 24 C (zona cat mai apropiata de municipiul Iasi);* Sectorul nr.4 - Km 78- km 100, 14 (sfarsitul proiectului va fi in punctul vamal de la Pod peste Prut la Ungheni amplasat in UAT Golaiesti)Conform documentatiei scoasa la licitatie, se va studia asigurarea legaturii cu Aeroportul Iasi si viitorul Spital Regional din Iasi.Vitezele de proiectare utilizate pentru dimensionarea autostrazii vor fi conform normativelor de proiectare in vigoare avand valori cuprinde intre 100km/h-140km/h.