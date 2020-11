Romania vrea sa aloce 9 miliarde de euro pentru aproape 600 de kilometri de autostrada, 140 kilometri de cale ferata si 7 kilometri de metrou

Drumurile propuse spre finantare

Transporturile au nevoie de 70 de miliarde de euro

Transporturile au o alocare de 9,27 miliarde de euro din bugetul total. Cei mai multi bani merg catre constructia de autostrazi si drumuri expres, 3,54 miliarde de euro. Domeniul feroviar ocupa locul secund in clasament, investitiile in calea ferata ridicandu-se la 2,8 miliarde de euro, iar cele in noile magistrale de metrou trec de 1,58 miliarde de euro. Suma de un miliard de euro este destinata variantelor ocolitoare si conectarea municipiilor la reteaua trans-europeana de transport (TEN-T). Mai raman 350 de milioane de euro pentru investitii in materialul rulant: locomotive si vagoane noi pentru trenurile care circula in Romania.Cu banii de care dispune Romania, suma de 9,2 miliarde de euro, ar urma sa se realizeze urmatoarele investitii pentru domeniul rutier, feroviar si metrou.- peste 250 de kilometri de autostrada si drumuri expres cu un buget estimat de 3,54 miliarde de euro;- peste 330 de kilometri de variante ocolitoare si drumuri de legatura la reteaua primara cu un buget estimat de 1 miliard de euro;- peste 140 de kilometri de cale ferata modernizata/electrificata cu un buget estimat de 2,8 miliarde de euro;- 39 de unitati de material rulant achizitionate cu un buget estimat de 350 de milioane de euro;- peste 7 kilometri de magistrala noua cu un buget estimat de 1,08 miliarde de euro;- 50 de unitati de material rulant achizitionate cu un buget estimat de 500 de milioane de euro.Pe lista proiectelor propuse pentru finantare prin Planul de Rezilienta se numara: Centura de Nord a Capitalei, Autostrada Transilvania si Centura Metropolitana a Clujului (Gilau - Apahida), Autostrada Lugoj-Deva, Autostrada Moldovei (Ploiesti-Buzau-Focsani-Bacau-Pascani-Suceava-Siret) si drumurile de legatura Vaslui-Bacau si Piatra Neamt-Bacau.Lista mai include si drumurile expres Bucuresti-Targoviste, A1 Pitesti - Mioveni, Calarasi-Slobozia (parte din Drumul TransRegio Braila - Slobozia - Calarasi - Chiciu), Varianta de Ocolire a Techirghiol (parte din Autostrada Litoralului), Sfantu Gheorghe-Miercurea Ciuc si alte drumuri de legatura.Electrificarea si modernizarea caii ferate Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia Bihor si modernizarea magistralei feroviare Caransebes-Timisoara-Arad sunt, de asemenea, incluse pe lista de finantare.Magistralele de metrou M4 Gara de Nord - Progresu si M6 1 Mai - Otopeni din Bucuresti si M1 din Cluj Napoca, precum si achizitia de 50 de vagoane de metrou in Capitala si a 22 de trenuri Regio si 17 Intercity sunt proiecte mentionate in planul mecanismului de rezilienta si redresare.Totusi, bugetele alocate nu sunt suficiente pentru a realiza toate obiectivele. In cazul metroului, doar magistrala de la Cluj costa 1 miliard de euro, ceea ce inseamna ca ar mai ramane doar 500 de milioane de euro pentru restul lucrarilor.Autoritatile recunosc ca nevoile de investitii in infrastructura de transport a Romaniei depasesc 70 de miliarde de euro, dar resursele disponibile, preconizate pana in 2030, in contextul crizei generate de Covid-19, se limiteaza la fondurile europene alocate in cadrul viitoarelor programe operationale si la alocarile disponibile in cadrul facilitatilor de redresare si rezilienta.Transporturile au un portofoliu investitional, care indeplineste criteriile eligibile, in valoare de 16,3 miliarde de euro, bani care se impart astfel:: Aproximativ 8,42 miliarde de euro cu TVA, pentru care se estimeaza aproximativ 655,4 kilometri de autostrada si 636,2 kilometri de drum expres si drumuri de legatura la reteaua primara.: Circa 3,7 miliarde de euro cu TVA, pentru care se estimeaza aproape 318,19 kilometri de cale ferata modernizata si achizitia a 39 de trenuri de pasageri cu o suma de 321 de milioane de euro.: Aproape 3,3 miliarde de euro cu TVA, pentru care se estimeaza 38 de kilometri de magistrale noi de metrou la care se adauga achizitia a 50 de rame de metrou cu o valoare de 500 de milioane de euro.