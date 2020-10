VIDEO Santier vital din Autostrada Transilvania, aproape abandonat. "Constructorul este cvasi-inexistent, iar subcontractorii neplatiti au plecat sau sunt pe cale"

"Dupa deschiderea nodului rutier de la Chetani, cei de la Straco au disparut aproape in totalitate din santier, iar subcontractorul pe partea de structuri Baxcom nu a fost platit pentru lucrarile executate si a parasit lucrarea. In prezent doar subcontractorul pe partea de terasamente (Marcotim) mai este mobilizat, insa in lipsa platilor si a aprovizionarii cu materiale din partea Straco, in scurt timp va intra in incapacitate de a asigura consumabilele in santier si de a plati salarii sau taxe", arata Pro Infrastructura.Asociatia arata ca, desi vremea este inca prielnica pentru protejarea cu asfalt, rigole sau casiuri a celor 4-5 km de terasamente finalizate de Marcotim, in lipsa unei minime implicari din partea antreprenorului aceste terasamente vor suferi degradari peste iarna."Solicitam CNAIR de urgenta sa mobilizeze antreprenorul acestei lucrari si sa introduca posibilitatea platii directe a subcontractorilor care duc greul santierului. In caz contrar, in cateva saptamani vom avea un santier complet parasit si companii autohtone in pragul falimentului", mai arata Asociatia Pro Infrastructura.