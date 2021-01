Problemele "istorice" pe care trebuie sa le rezolve noul ministru al Transporturilor: falimentul CFR Marfa, dezastrul de la TAROM si licitatiile dubioase pentru autostrazi

Pierderile financiare de la TAROM

Falimentul CFR Marfa

Licitatiile "pe genunchi" facute pentru autostrazi de Compania de Drumuri

TAROM va intra intr-un nou proces de restructurare, motivat de faptul ca pandemia de coronavirus a agravat situatia financiara, estimandu-se o pierdere de 315 milioane de lei la finalul anului 2020, acesta fiindPentru a redresa compania aeriana, Consiliul de Administratie al TAROM a aprobat planul de restructurare, pe baza caruia ministrul Bode anunta ca operatorul aerian va fi profitabil in patru-cinci ani. Planul include inchiderea agentiilor TAROM proprii, care va aduce economii de aproape 7 milioane de lei, concedierea unei treimi din angajati si reducerea numarului de directori, ceea ce se traduce in economii de 41 de milioane de lei. In plus, introducerea unui sistem de management al consumului de combustibil la aeronave va aduce economii de aproape 31 de milioane de lei.La inceputul lunii noiembrie, fostul ministru al Transporturilor, Lucian Bode , anunta ca peste 100 de angajati au accesat deja varianta plecarii voluntare, acestia primind intre sase si opt salarii medii in compensatie, adica circa 44.000 - 60.000 de lei, avand in vedere ca salariul mediu este de 7.300 de lei.Urmeaza sa plece inca, potrivit proiectului de restructurare aprobat de consiliul de administratie. Astfel, compania ar ajunge sa aiba aproape 1.000 de angajati si sa reduca din numarul de sefi, care este in prezent de unu la noua angajati, adica 192 de directori, potrivit lui Bode.Criza pandemica nu a facut decat sa agraveze problemele TAROM, iar autoritatile au fost nevoite sa intervina, acordand un, din care 176 de milioane de lei reprezinta valoarea ajutorului de stat autorizat de Comisia Europeana, 160 de milioane, bani pentru restructurarea financiara si 585,7 milioane de lei, costul implementarii masurilor de restructurare. TAROM va suporta 50% din costul restructurarii, iar costul necesar implementarii planului ajunge la 1,84 milioane de lei.La inceputul acestui an, Comisia Europeana a constatat ca operatorul de transport feroviar de marfa a primit unin valoare de cel putin 570 de milioane de euro din partea Romaniei, prin anularea datoriilor si prin neincasarea unor datorii de la societate. Astfel, Romania trebuie sa recupereze de la CFR Marfa ajutorul ilegal si dobanzile aferente.Problema este ca CFR nu are de unde sa scoata aceasta suma de bani, in conditiile in care bugetele sale au deraiat de pe sinele financiare in ultimii ani. Pentru anul acesta, compania nu estimeaza nicio pierdere, in timp ce anul trecut a inregistrat o pierdere de 100 de milioane de lei.CFR Marfa a intrat in, iar planul de redresare va fi implementat in doi ani. Aceasta solutie impiedica executarile silite, permite continuarea negocierilor de stingere a datoriilor cu creditorii, mentinerea societatii de piata si continuarea activitatii comerciale.Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat anul acesta licitatii pentru mai multe tronsoane de autostrada , iar unele dintre ele sunt dur criticate de specialistii in domeniu.Licitatia pentru pregatirea autostraziiare numeroase erori, ceea ce ii tine departe pe constructorii seriosi, avertizau specialistii in infrastructura in luna noiembrie. "Principalele cauze: contractul complet debalansat, numeroasele erori si neconcordante din documentatie, valoarea estimata foarte mica sau modalitatea de plata doar la finalul serviciilor prestate", a explicat Asociatia Pro Infrastructura.Specialistii in infrastructura spun ca este nevoie de o investitie mult mai mare decat cea mentionata de Compania Nationala de Administrare a Infructurii Rutiere (CNAIR), iar prevederile contractuale nu avantajeaza constructorul, el neavand posibilitatea sa ceara daune financiare in cazul in care este nevoie.In plus, documentatiile licitatiilor pentru pregatirea sau executia lucrarilor pe autostrada A3 Ploiesti-Comarnic-Brasov sunt, iar Centura Comarnicului ar putea fi inutilizabila in prima faza, daca se va construi, pentru ca nu va exista o descarcare a traficului in DN1, in partea de nord a Comarnicului."Discutam despre un traseu ce merge de-a lungul raului Prahova prin albia acestuia, fiind incluse numeroase lucrari de regularizare ce nu au nicio legatura cu bunele practici prietenoase cu mediul inconjurator. O licitatie similara a fost anulata in 2015 din lipsa de ofertanti valizi", potrivit specialistilor.Nici caietul de sarcini pentru licitatia proiectarii si executiei unui tronson de peste 40 de kilometri dinnu a scapat de greseli. Asociatia Pro Infrastructura sustine ca in documentatia CNAIR se numara studiile geotehnice foarte sumare pentru tunelul Meses, fiind executate pe cei trei kilometri doar sase foraje in zona portalelor tunelului."Caietul de sarcini impinge riscurile cu privire la modificarea acordului de mediu sau relocarea unor utilitati descoperite ulterior spre viitorul constructor, iar identificarea oricaror erori in documentatia CNAIR este permisa doar in primele 90 de zile ale contractului.Sunt necesare conditii contractuale echitabile impreuna cu o documentatie tehnica completa si profesionista pentru a avea parte de ofertanti de cea mai buna calitate si de o derulare rapida si fara blocaje a lucrarilor", explica Asociatia Pro Infrastructura.