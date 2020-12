Cati kilometri de autostrada sunt proiectati in programul de guvernare 2020-2024. O companie noua va fi infiintata special pentru marile proiecte de infrastructura

Proiectele care vor fi finalizate

Autostrazi in Moldova, Dobrogea si Transilvania

Centurile oraselor

Documentul prevede, in materie de transporturi si infrastructura, alocarea, in medie, a 2% din PIB pentru infrastructura de transport pentru urmatorii patru ani, utilizarea fondurilor externe nerambursabile si antrenarea fondurilor rambursabile, de tip parteneriat public-privat ( PPP ).La nivel de proiecte, obiectivele pe termen mediu includ finalizarea sectiunilor in implementare din coridoarele principale, lansarea de noi contracte de proiectare, introducerea la finantare a trenurilor metropolitane si a trenurilor de lucru si extinderea retelei nationale dela nivelul municipiului Bucuresti si Cluj-Napoca.Noul document prevede operationalizareacu asistenta tehnica a expertilor Bancii Europene de Investitii si a expertilor din companiile similare din Europa si a celei de administrare a retelei existente, prin eficientizarea si reformarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii din Romania (CNAIR). CNIR se va ocupa de implementarea proiectelor viitoare de autostrazi si drumuri expres.Noua conducere a Ministerului Transporturilor vrea stimularea activitatii economice in zona de frontiera si facilitarea transportului rutier prin eliminareaProgramul publicat prevede continuarea proiectelor in executie si finalizarea acestora, respectiv:- A3, Autostrada Transilvania (cca. 155 km) - 4,2 miliarde de lei, fara TVA; pregatirea implementarii tronsonului Targu Mures - Brasov;- A1,prin accelerarea implementarii Autostrazii Sibiu-Pitesti, pe toate cele 5 sectiuni ale proiectului, fiind asigurata finantarea nerambursabila prin emiterea deciziei de finantare de catre Comisia Europeana - total investitie 13,7 miliarde de lei, fara TVA - din care 2,3 miliarde de Lei, fara TVA, pentru sectiunile 1 si 5. Este prevazuta si pregatirea proiectului- legatura DN7C Curtea de Arges - A1 (Sectiunea 5 Sibiu-Pitesti) - Ramnicu Valcea. - A0, Autostrada de centura a municipiului Bucuresti (cca. 100 km) - aproximativ 5 miliarde de Lei, fara TVA;- A10, Autostrada Sebes-Turda - lotul 2 - 550 de milioane de lei, fara TVA (total loturile 1 si 2 - 1,9 miliarde de Lei, fara TVA);- DX12,(121 km) - 3,2 miliarde de lei, fara TVA;- Drum expres Braila-Galati (12 km) - 530 de milioane de lei, fara TVA;- Podul suspendat peste Dunare de la Braila - 1,9 miliarde de lei, fara TVA.Documentul publicat stabileste demararea si finalizarea unor sectiuni de autostrazi si drumuri expres din regiunea Moldovei, Dobrogei, Regiunii de Sud si Transilvaniei si inceperea unor proiecte noi de investitii in baza unor documentatii bine fundamentate, care vor stabili traseul optim si valoarea de investitie pentru:- Autostrada A8, Targu Mures - Targu Neamt-Iasi-Ungheni (aprox. 311 km) - 36 miliarde de lei- Autostrada A7, Ploiesti-Buzau-Focsani-Bacau-Pascani-Suceava-Siret (421 km) - 8,2 miliarde de lei, fara TVA;- Autostrada A13, Brasov - Bacau (160 km) - 8,8 miliarde de lei, fara TVA;- Autostrada A13, Sibiu - Brasov, in continuarea sectiunii Brasov-Bacau (125 km) - 7,1 miliarde de lei;(loturile 3 si 4) - 1,3 miliarde de lei, fara TVA;- Drumurile expres din zona Dobrogei, a caror rentabilitate economica impune cu prioritate realizarea lor - proiecte in valoare de 11 miliarde de lei, fara TVA (Drumuri expres Buzau-Braila, Focsani - Braila, Braila - Tulcea, Constanta - Tulcea, Tisita - Albita), din care se vor finaliza Drumurile expres Buzau-Braila si Focsani-Braila, in valoarea de 3,2 miliarde de lei, fara TVA;- Drum expres Calafat - Lugoj;- Reabilitarea/reparatia capitala a 157 de poduri;- Drum expres Sfantu Gheorghe - Ditrau, respectiv Sovata - Miercurea Ciuc;Problemele de pe Valea PrahoveiProgramul de guvernare al echipei conduse de Florin Citu prevede si cresterea mobilitatii in zona Valea Prahovei prin:- Finalizarea proiectarii si licitarea executiei lucrarilor pentru constructia Autostrazii Ploiesti-Brasov (6,5 miliarde de Lei, fara TVA, conform S.F. din 2010)- Cresterea capacitatii administrative a C.N.A.I.R., pentru buna implementare a Autostrazii Ploiesti-Brasov, prin dezvoltarea unui parteneriat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI);- Realizarea unor investitii, in scopul fluidizarii traficului pe DN1 (ca de exemplu, pasaje subterane sau supraterane, benzi suplimentare, bretele de acces).Mai mult, este prevazuta implementarea unui program de constructie a unui numar de aproximativ 370 de kilometri de variante de ocolire in perioada 2021- 2024, in valoare de 5,5 miliarde de Lei, fara TVA, ca de exemplu:- continuarea proiectelor de constructie variante ocolitoare (VO; Centuri ocolitoare): DNCB (, cu interventiile la cele 4 pasaje Domnesti, Berceni, Oltenita si Mogosoaia); VO Barlad; VO Timisoara Sud; VO Zalau; VO Satu Mare; VO Targu Jiu, VO Galati; VO Tecuci, VO Mihailesti, VO Targu Mures;- Demararea unor proiecte noi: Centura Metropolitana Cluj-Napoca, VO Sighisoara; VO Vaslui; VO Giurgiu; VO Sf. Gheorghe; VO Pitesti Vest,; VO Ramnicu Valcea;- Implementarea in baza unor parteneriate cu autoritatile administratiei publice locale a unui program de construire de variante de ocolire (VO Sibiu Sud, VO Medias, VO Salonta, VO Arad Est, precum si alte proiecte, a caror fundamentare economico-sociala le sustine); 83- Proiectarea si ulterior implementarea unui ansamblu decare vor asigura conectivitatea la reteaua de autostrazi.