Promisiunea ambasadorului SUA pentru cea mai saraca regiune din tara: sosea si cale ferata moderne, care sa lege Moldova de autostrada Via Carpathia

"Am promis la Iasi ca vom lucra toti la un plan ca sa fie o sosea si o cale ferata care sa uneasca Iasiul cu autostrada care se va face intre Constanta si Gdansk. Iasiul trebuie sa fie nu doar un centru cultural, ci un centru economic important in regiune. Trebuie sa fie si mai multe firme americane la Iasi si vom lucra cu primarul si cu seful Consiliului Judetean sa aducem mai multe companii americane la Iasi. Iasiul nu este in competitie cu Bucurestiul, ci cu Berlin, Roma, Madrid si alte orase mari ale Europei. Pentru ca Iasiul sa aiba succes trebuie sa aiba infrastructura, adica sosele, cai ferate si aeroport . Am promis ca noi vom ajuta pentru a dezvolta toate aceste lucruri", a declarat ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi.El a spus ca la Iasi va fi deschis un centru cultural american, care va functiona in sediul Bibliotecii Centrale Universitare.Adrian Zuckerman a precizat ca regiunea de Nord-Est, cea mai saraca din tara, ar putea fi conectata cu o sosea si o cale ferata la proiectul de infrastructura Via Carpathia. E vorba de autostrada care ar trebui sa lege Marea Neagra de Marea Baltica si care sa treaca prin sapte tari, inclusiv Romania. Potrivit ambasadorului, discutiile dintre oficialii americani si cei romani au demarat deja, la acest moment fiind cautate solutii de finantare ale celor doua proiecte."M-am intalnit saptamana trecuta cu ministrul transporturilor sa facem planuri, sa vedem exact traseul pentru sosea si traseul pentru linia ferata. Cum vorbim acum sunt grupe de la ministerul transporturilor si ambasada care lucreaza acum si care se uita cum sa finanteze si sa plateasca pentru asta. Si la sosea, si cale ferata, intre cele doua mari lucram cu Polonia, ei o sa faca portiunea de la Gdansk si noi incepem aici si sper sa se faca. In urmatorii 3-4 ani sper sa fie amandoua proiecte terminate", a spus ambasadorul.Proiectul Via Carpathia este dezvoltat in cadrul Initiativei Trei Mari, care reprezinta o platforma politica flexibila si informala, la nivel prezidential, care reuneste cele 12 state membre ale UE aflate intre marile Adriatica, Baltica si Neagra (Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Slovenia).Proiectul autostrazii a fost stabilit in cadrul unui summit al Initiativei celor Trei tari in 2018 iar recent, oficialii americani, au anuntat ca SUA sustin proiectul.Via Carpathia ar urma sa porneasca din Lituania si sa traverseze Polonia, Slovacia, Ungaria, Romania, Bulgaria si Grecia. Autostrada ar urma sa plece din portul lituanian Klaipeda pana in portul grec Salonic, taind Romania prin partea sa de vest. Porturile Constanta (Romania) si Gdansk (Polonia) nu se afla pe traseul direct al autostrazii, dar vor fi legate de aceasta prin alte bucati de autostrada (Autostrada Constanta - Bucuresti - Pitesti - Sibiu - Lugoj in cazul Romaniei).