Restrictiile de pe Autostrada Soarelui se ridica de joi

"Pozitia pe care o am ca ministru al transporturilor si pe care am sustinut-o si din calitatea de presedinte al Comisiei transporturi este ca, in timpul sezonului estival, lucrarile de intretinere la sectoare de drum precum Autostrada Soarelui trebuie suspendate. Vad ca managementul CNAIR a inteles ce le-am cerut, ce le-au cerut toti romanii care doresc sa ajunga repede si in conditii de siguranta pe litoral. Astfel ca maine, mai devreme de termenul fixat, vor fi ridicate restrictiile de pe A2, iar la sfarsitul saptamanii traficul se va desfasura asa cum trebuie", a declarat ministrul Lucian Bode , citat intr-un comunicat de presa.Reprezentantii CNAIR, ai antreprenorilor ce executa lucrarile pe A2 si cei ai Politiei rutiere vor intreprinde toate demersurile legale, dar si realizarea lucrarilor specifice pentru marcajele rutiere, astfel incat traficul sa se desfasoare in conditii de siguranta.Reluarea traficului fara restrictii va avea loc de joi, de la ora 10.00.In weekend-ul de Rusalii, traficul pe A2 a fost intens, circulandu-se in coloana catre litoral sau catre Capitala.