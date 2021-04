Primele imagini cu tronsoanele noi ale Autostrazii Transilvania. Pe unde va trece soseaua de mare viteza VIDEO

Traseul noii autostrazi , in lungime de 43 km, va strabate judetele Cluj si Salaj, intre localitatile Nadaselu-Zimbor-Poarta Salajului.Ministerul Transportului desemneaza pentru a 3-a oara un executant, dupa ce contractele cu Bechtel si Maltauro au fost reziliate. UMB, noul antreprenor, va avea de construit 26 de poduri si viaducte, in conditiile in care exista zone unde terenul prezinta risc de alunecare.