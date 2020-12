VIDEO Se deschide primul tronson de autostrada din Moldova. Cum arata centura Bacaului, finalizata mei devreme cu un an fata de termen

Circulatia va fi deschisa insa cu restrictii pentru ca inca vor mai fi lucrari de finalizat. Pe podul de peste Bistrita circulatia va fi deschisa doar pe un fir al autostrazii, dar in ambele directii.Cei 16 km de autostrada care vor fi deschisi miercuri fac parte din autostrada A7 care va brazda Moldova de la Nord la Sud. Tronsonul de 16 km de autostrada face parte din proiectul Centurii Bacaului in lungime totala de 32 de km (restul de km fiind la profil de drum national)."In urma discutiilor pe care le-am avut cu antreprenorul, cu beneficiarul, cu cei care raspund de siguranta rutiera, cu absolut toti cei implicati in procesul de dare in trafic fara niciun risc pentru VO Bacau, pot sa va spun ca miercuri, 2 decembrie, vom da in circulatie Varianta de Ocolire Bacau", a declarat ministrul Bode, potrivit Desteptarea.ro "Vorbim de aproximativ 30 de km de retea, de drum national, respectiv autostrada. 16 km de autostrada din cei 30 vor fi dati in trafic miercuri, 2 decembrie. Vorbim de primii kilometri de autostrada pe care ii dam in trafic in Moldova. Vorbim de un contract prin care demonstram inca o data ca si in Romania se poate. Se poate sa dam in trafic si sa receptionam un obiectiv inainte de termenul asumat prin contract.Pentru Varianta de Ocolire Bacau termenul de finalizare era ianuarie 2022. Asadar, incepand cu ziua de 2 decembrie romanii, moldovenii vor beneficia de inca 30 de km de retea de drum modernizat, din care 16 km de autostrada", a mai mentionat ministrul.Contractul de circa 668 milioane de lei a fost semnat in decembrie 2018 cu asocierea de companii romanesti UMB-Tehnostrade, chiar din zona. Lucrarile efective au inceput in martie 2019.Contractul are un termen de proiectare si executie de 3 ani pentru toata centura (16,27 km de autostrada plus 14,54 km de drum national cu o banda pe sens), adica ianuarie 2022.Deja partea vestica a centurii, drum cu cate o banda pe sens, intre DN11 si DN2, a fost deschisa traficului pe 3 septembrie.CITESTE SI: