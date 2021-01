Sefa CNAIR: "Nu cred ca vom putea vedea in executie, mai devreme de trei ani, Autostrada Ploiesti-Brasov"

Aceasta a precizat, la Digi24, ca, in prezent, este analizata oferta depusa in vederea revizuirii studiului de fezabilitate a proiectului Autostrazii Ploiesti-Brasov."Oferta este acum in analiza astfel incat sa ajungem la un contract care sa ne permita obtinerea unei documentatii bune care sa ne ajute sa facem o implementare rapida a executiei lucrarilor. Eu nu cred ca vom putea vedea in executie, mai devreme de trei ani, Autostrada de la Ploiesti pana la Brasov.Pana atunci, zilele acestea am vorbit cu actuala conducere a Ministerului Transporturilor, domnul ministru Drula (), si cu fosta conducere, domnul ministru Bode. Noi am anuntat niste proiecte care au scopul de a fluidiza traficul pe DN1, niste pasaje si pasarele", a precizat seful CNAIR.Mariana Ionita a explicat ca in zonele cu treceri de pietoni ar trebui gandite pasaje subterane care sa ajute la fluidizarea traficului iar in pentru alte zone va fi analizata posibilitatea introducerii unor benzi reversibile."Cand vorbesc despre pasaje, acum suntem in faza de semnare a contractelor de proiectare. Ne refeream la subterane. In zonele cu treceri de pietoni trebuie sa ne gandim la niste treceri eventual subterane care sa simplifice, sa fluidizeze, sa decongestioneze traficul. Mi-am pus in programul meu ca proiect prioritar acest sector de autostrada si fluidizarea la pachet a traficului pe DN1. Este pacat ca s-au pierdut ani de zile.Vom analiza inclusiv posibilitatea introducerii unei benzi reversibile de circulatie pe anumite zone, acolo unde se poate. Chiar vreau sa ma vad cu Politia Rutiera, ne-am planificat noi miercuri, sa discutam si situatia de pe DN1. Trebuie sa facem ceva in urmatorul an, pana la inceperea executiei lucrarilor. Ganditi-va ca si executia lucrarilor va crea ambuteiaje, iar noi trebuie sa luam masuri de acum pentru fluidizarea traficului cat mai repede pe DN1", a precizat sursa citata.Ministerul Transporturilor a anuntat, la inceputul lunii noiembrie a anului trecut, ca o singura oferta a fost depusa pana la expirarea termenului limita pentru completarea/revizuirea Studiului de Fezabilitate si elaborarea Proiectului Tehnic necesare constructiei tronsonului de autostrada Ploiesti - Brasov, respectiv cea a companiei Consitrans SRL.Valoarea estimata a contractului este cuprinsa in intervalul 48,8 milioane de lei si 57,67 milioane de lei, fara TVA. Durata contractului este de 30 luni pentru completare/revizuire Studiu de fezabilitate si de 16 luni pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Executie.Potrivit sursei citate, in cadrul contractului vor fi realizate: completarea/ Revizuirea Studiului de Fezabilitate (SF), elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) si elaborarea Proiectului Tehnic de Executie (PTE).Potrivit Centrului INFOTRAFIC al Politiei Romane, din cauza aglomeratiei, duminica a fost luata masura devierii (nivel de recomandare) circulatiei de pe DN1, dinspre Brasov catre Valea Prahovei, pe DN1A Sacele - Cheia - Ploiesti.Cu aceeasi ora se aplica si devierea (nivel de recomandare) de pe DN73A Rasnov - Predeal pe DN73, fie catre Brasov si apoi spre Cheia pe DN1A, fie catre Pitesti pe DN73 si apoi spre Bucuresti pe autostrada A1.CITESTE SI: Haos si ingramadeala de nedescris pe Transalpina, turistii au blocat statiunea Ranca. Seful Salvamontului: Era un sir de masini parcate de opt kilometri