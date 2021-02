Cum va fi fluidizat traficul pe Valea Prahovei "pana vom putea circula pe A3 intre Ploiesti si Brasov": pasarele pietonale, sensuri giratorii si parcare

Licitatia pentru proiectarea A3 Ploiesti-Comarnic-Brasov, finalizata

Printre masurile propuse de ministru se numara construirea unor pasarele pietonale acoperite, cu lifturi sau scari rulante si modernizarea celor existente, sensuri giratorii si pasaje la Sinaia, Busteni, Azuga, Predeal, dar si o parcare noua la Busteni, in centru, astfel incat benzile de circulatie sa nu mai fie blocate de masini care stationeaza.Catalin Drula anunta ca masurile vor fi implementate alaturi de autoritatile locale.Miercuri, 10 februarie, s-a finalizat licitatia pentru proiectarea autostrazii A3 Ploiesti-Comarnic-Brasov. Urmeaza in zilele urmatoare, dupa finalizarea formalitatilor, semnarea contractului cu firma de proiectare."Ne asteptam - si am pus asta foarte clar in vedere proiectantului - ca din acest contract sa obtinem:1) O documentatie tehnica de calitate, cu studii de teren (geologice, topografice, hidrologice, etc) facute temeinic.2) Solutii tehnice moderne, demne de anul 2021. Cu tuneluri la Busteni si la Sinaia, nu cu traseu "la zi", prin mijlocul statiunilor.3) Livrarea documentatiei pe sectoarele critice pe un calendar accelerat.Ploiesti-Brasov este o autostrada cu mult intarziata, iar lipsa ei duce la aglomeratia infernala de pe Valea Prahovei", a scris Drula pe Facebook