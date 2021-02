Stadiul celor mai importante santiere de autostrazi din Ardeal. "Pana la sfarsitul anului, vom circula pe Ungheni-Targu Mures"

Potrivit unei postari pe Facebook a lui Cosma, acesta a verificat Autostrada A3 Transilvania - pe sectoarele de langa Cluj-Napoca si Targu Mures, si Autostrada A10 Sebes-Turda.Singurele potentiale probleme in derularea proiectelor, sustine Cosma, ar putea aparea pe lotul 2 al Autostrazii Sebes-Turda, ajunsa acum la un stadiu de 85%."Langa Cluj-Napoca, constructorul roman UMB a inceput in forta mobilizarea pe cei 30 de km de autostrada dintre Nadaselu si Zimbor, un proiect extrem de complex, contractat pentru 1,4 miliarde de lei. Se lucreaza cu 100 de utilaje la: organizarea de santier, drumurile de acces, marcarea santierului sau cercetarea arheologica. In perioada urmatoare vom finaliza exproprierile si vom obtine toate autorizatiile necesare pentru deblocarea completa a proiectului.Pe santierul de aproape 10 km dintre Ungheni si Tg. Mures al Autostrazii Transilvania, constructorul a ajuns la aproximativ 35% stadiu fizic, la 6 luni de la debutul lucrarilor. Zilele trecute, grinzile de beton au inceput sa fie ridicate pe primele structuri si vor continua si in urmatoarele saptamani. Cea mai mare parte a retelelor de utilitati au fost relocate. Suntem extrem de optimisti ca, pana la finalul anului, vom circula pe acest sector de autostrada.Tronsonul 2 al Autostrazii Sebes-Turda a ajuns la 85% stadiu fizic, constructorul executand lucrari la viaductul peste calea ferata de la Teius, nodul rutier Teius, precum si la terasamente, santuri betonate sau taluzari pe intreg proiectul. Acesta si-a asumat ca va finaliza lucrarea in aceasta vara. Nu suntem multumiti de modul in care s-a derulat proiectul ce a fost contractat tocmai in anul 2014. Vom monitoriza in continuare extrem de serios mobilizarea antreprenorului", arata Horatiu Cosma pe Facebook. Circulatia pe lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda s-a deschis partial la inceputul lunii decembrie 2020 , cu restrictii de viteza, la 6 ani de la inceperea lucrarilor.