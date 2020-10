VIDEO Cand se va putea circula pe cei 40 de kilometri de autostrada de la Sebes la Aiud. Stadiul lucrarilor

Loturile 3 si 4 au fost finalizate in 2018, dar primele doua sunt, in continuare, in executie. Sunt construite de antreprenori din Italia (Pizzarotti - lotul 1) si Grecia (AKTOR - lotul 2), care nu reusesc, insa, sa organizeze o mobilizare pe santiere care sa permita finalizarea lucrarilor in 2020. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode , a sustinut in ultimele luni ca termenul de incheiere a lucrarilor pe ambele loturi este sfarsitul acestui an, dar acest lucru nu este posibil.Lotul 1 are 17 kilometri, intre Lancram (Sebes), de la conexiunea cu A1 (Sibiu - Orastie), si Santimbru, dupa nodul rutier Alba Iulia Nord. Stadiul lucrarilor este la 93%. Sunt, insa, probleme la nodul rutier de la Lancram, precum si la nodul rutier Alba Iulia Nord astfel incat inaugurarea celor 17 kilometri de autostrada va avea loc, cel mai probabil, in primavara anului 2021.La nodul rutier Sebes, probabil unul dintre cele mai spectaculoase si complexe din Romania, care va face legatura intre autostrazile A1 si A10 si cu DN1, se lucreaza la asfaltarea bretelelor. Viteza de circulatie pe primele patru bretele ce asigura legatura intre cele doua autostrazi este de 80 km/h, iar pentru bretelele cinci si sase, ce asigura legatura cu nodul Lancram si cu DN1, este de 40 km/h.Antreprenorul Pizzarotti a demarat si lucrarile in zona alunecarii de teren de la nodul rutier Alba Iulia Nord, pe dealul de la Paraul Iovului. Miercuri, 21 octombrie, a inceput sa se excaveze si sa se ridice pamantul rezultat in urma alunecarii. Pamantul a luat-o la vale in urma ploilor abundente din luna iulie 2020, cu tot cu ancorele si celelalte mijloace de sustinere puse de catre constructor, taluzul ocupand o parte din corpul viitoarei autostrazi.Echipa de specialisti formata din experti ai CNAIR si ai Antreprenorului a constatat la fata locului ca alunecarea de suprafata a taluzului nu a afectat corpul autostrazii. Ulterior s-a adoptat solutia de remediere, iar acum s-a trecut la implementarea acesteia de catre antreprenor. Tot pe lotul 1 al autostrazii A10 a inceput sa se toarne ultimul strat de asfalt sau stratul de uzura. Pana joi, 22 octombrie, s-a turnat stratul de uzura pe circa 4 km din autostrada, incepand de la podul peste raul Mures si pana dincolo de podul peste raul Ampoi.Chiar daca grecii de la AKTOR au crescut mobilizarea pe lotul 2, unde se lucreaza pe aproape toate portiunile, proiectul va fi finalizat cel mai devreme in a doua parte a anului 2021. Recent, la km 20,5 unde autostrada supratraverseaza DN1, a fost suprabetonata integral toata structura, iar la km 22,5, la Oiejdea, se lucreaza tot la suprabetonare. In apropierea viitorului nod rutier Teius, la ultima supratraversare importanta care mai trebuie realizata pe acest lot, pasajul peste calea ferata, se lucreaza la executarea forajelor, urmand sa se ridice ultimii piloni pentru a putea fi montate si fixate grinzile metalice. De asemenea, s-a reusit asfaltarea zonei de jos a orasului Teius pana aproape de Radesti, o portiune de 4,2 km.Surpriza de pe lotul 2 o reprezinta faptul ca s-a inceput montarea tablierului metalic pe mai bine de un kilometru, de la km 29 pana dincolo de km 30. In zona comunei Radesti, podul peste raul Mures este suprabetonat integral si a fost refacut terasamentul. Intre km 36 si 37 se lucreaza la rigole, iar in apropiere, la km 38, se asterne balast stabilizat. De asemenea, la viitorul pod peste raul Mures de la Sancrai se lucreaza la suprabetonare, iar intre km 41 si 42, la limita cu lotul 3, s-a turnat asfalt. In prezent pe lotul 2 este turnat asfalt pe circa 18 kilometri din cei 24,5 cat are acest segment de autostrada. Lotul 2, lung de 24 de km, intre Santimbru si Aiud, are un stadiu fizic de executie de circa 73%.Proiectant si constructor: Asocierea Impresa Pizzarotti & C SPA Pomponio Constructii SRLValoare contract, fara TVA: 541.739.137,21 lei (460.478.266,63 lei - Fondul de Coeziune 85% si 81.260.870,58 lei - Guvernul Romaniei 15%)Data de incepere lucrari potrivit contract: 2.12.2014, cu 4 luni realizare proiect tehnic si 18 luni executie lucrari. Termenul initial de finalizare din proiect: octombrie 2016Contract supervizare: inginer Egis Romania SA (5.156.196 lei fara TVA).Data finalizarii lucrarilor (estimat): prima jumatate a anului 2021Stadiu fizic: 92,5%Stadiu financiar: 82,37%Proiectant: D.P CONSULT S.R.LConsultant: Asocierea S.C. KAPPA - Architects & Engineers S.R.L - SALFO & Associates S.A.Constructor: Asocierea AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.Valoare contract, fara TVA: 549.332.493,62 lei fara TVA, din care 466.932.619,58 - lei Fonduri Coeziune 85% si 82.399.874,04 lei Guvernul Romaniei 15%.Data inceperii lucrarilor: 2 decembrie 2014Data incepere lucrari din contract 2.12 2014, perioada executie initiala: 4 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic, pana la data de 2.04.2015, 18 luni pentru executie, pana la 2.10.2016Data finalizarii lucrarilor (estimat): a doua parte a anului 2021Stadiu fizic: 75,14%Stadiu financiar: 59,86%