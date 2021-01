Cati bani a incasat Tel Drum de la statul roman in 2020. Aflata in insolventa si judecata pentru fraude cu fonduri UE, compania este in continuare prospera

Contracte de 136 de milioane de lei

Contractele din 2019

Tel Drum, in insolventa, judecata pentru fraude cu bani europeni

In 2020, Tel Drum a reusit sa castige patru contracte cu statul roman, in valoare totala de 136 de milioane de lei, comparativ cu sapte contracte, care se apropie de suma de 120 de milioane de lei, obtinute in 2019, anul condamnarii lui Liviu Dragnea, pe care procurorii DNA il acuza ca ar controla Tel Drum prin interpusi.Majoritatea contractelor au fost semnate cu Consiliul Judetean Teleorman, condus acum de Adrian Ionut Gadea, considerat un apropiat al lui Liviu Dragnea, care i-a luat apararea fostului lider PSD dupa condamnare. Inaintea lui Gadea, institutia a fost condusa de Danut Cristescu.La final de octombrie, Tel Drum castiga de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere contractul, tip acord cadru pentru urmatorii patru ani, pentru intretinerea curenta pe timp de iarna a autostrazilor si a drumurilor nationale din administrarea Directiei Regionale Drumuri si Poduri Bucuresti, subunitatea Alexandria. Pentru 34,7 milioane de lei, Tel Drum trebuie sa monteze si sa demonteze parazapezi, sa deszapezeasca si sa ofere informatii privind starea drumurilor.Tot Tel Drum deszapezeste in aceasta iarna si drumurile judetene din Teleorman, potrivit unui contract subsecvent, parte a unui acord cadru incheiat in 2017. Anual sunt incheiate contracte subsecvente. Compania a primit cate 20 de milioane de lei in 2017, 2018 si 2019. In baza acordului cadru, firma a primit, pana acum, 60 de milioane de lei si urmeaza sa primeasca alte 20 de milioane de lei pentru 2020.In luna septembrie, compania a incheiat un contract in valoare de aproape 23 de milioane de lei, pentru modernizarea drumul judetean 612, Radoiesti - Saceni, in lungime de 11,8 kilometri.Societatea, despre care DNA sustine ca este controlata de catre fostul lider PSD, Liviu Dragnea, trebuie sa intretina, pe timp de vara, drumurile din partea de vest a judetului, potrivit contractului din luna august 2020, incheiat cu Consiliul Judetean Teleorman, pentru 58,5 milioane de lei.In 2019, anul condamnarii lui Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, in dosarul angajarilor fictive la DGASPC Teleorman, Tel Drum a castigat sapte contracte cu autoritatile publice, in valoare totala de circa 120 de milioane de lei.La finalul lunii ianuarie a anului 2020, societatii i-au fost atribuite patru contracte de modernizare a drumurilor judetene, castigate anul trecut: unul pentru drumul judetean 612, Botoroaga - Frasinet, in lungime de 12,3 kilometri, pentru 20,4 milioane de lei, unul pentru sectiunea Antonesti - Radoiesti, in lungime de 8 kilometri, parte din acelasi drum judetean, pentru 14 milioane de lei si unul pentru lotul Calinesti - Antonesti, de 7,5 kilometri, pentru 13,5 milioane de lei.Consiliul Judetean Teleorman mai atribuie un contract de 10,7 milioane de lei firmei Tel Drum pentru modernizarea DJ 506 Scurtu Marea - Negreni.La finalul anului 2019, in decembrie, societatea castiga contractul pentru intretinerea drumurilor din estul judetului Teleorman, pe timp de vara, pentru 50,9 milioane de lei.In noiembrie, Tel Drum ia 4,5 milioane de lei pentru modernizarea drumurilor de interes local din comuna Beciu, judetul Teleorman.In aprilie, societatea obtinea contractul de 5 milioane de lei pentru proiectarea si executia modernizarii drumului de interes local din comuna Mihaesti, in judetul Olt.Astfel, dupa condamnarea lui Dragnea la inchisoare, Tel Drum a obtinut zece contracte cu Consiliul Judetean Teleorman si Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Societatea Tel Drum este in stare de insolventa si este trimisa in judecata pentru fraude cu bani europeni. In 2019, compania raporta o cifra de afaceri de 62,2 milioane de lei si o pierdere de 3,4 milioane de lei, cu 437 de angajati.Procurorii DNA mai au pe rol o ancheta , in care acuza ca societatea ar fi controlata prin interpusi de catre fostul lider PSD, Liviu Dragnea. In acte, Tel Drum este detinuta de Petre Pitis (54%), Liviu Lucian Dobrescu (44,6%), Florea Neda (0,6%) si Marilena Panaitov (0,6%).Pitis mai detine, impreuna cu Teodora Pitis, o cafea in Pitesti, Sloane Coffee Roastery. Liviu Dobrescu este actionar in alte trei companii, dintre care doua de constructii de drumuri si autostrazi: Team Star Sud si Godegader, si una de software, Altsys.Tel Drum este acuzata de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu. La solicitarea DNA, magistratii de la Tribunalul Bucuresti au decis interzicerea procedurii de dizolvare sau lichidare a societati Tel Drum.