Trafic ingreunat pe autostrazi si drumuri nationale din cauza zapezii. Care sunt zonele afectate

Zapada cazuta in noaptea de luni spre marti a ingreunat circulatia autovehiculelor in mai multe zone. Cu toate acestea, nu a fost necesara oprirea circulatiei si nu au fost instituite restrictii de viteza sau de tonaj.Situatia traficului pe arterele principale se prezinta astfel:Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti nu sunt probleme privind fluenta traficului. Carosabilul este umed, la aceasta ora este acoperit cu zapada pe anumite tronsoane.A2 Bucuresti- Constanta, intre Km 10 (Bucuresti)- 64 (Lehliu Gara, jud. Calarasi), precipitatii sub forma de zapada. Pe toate tronsoanele, traficul este redus.Autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti, pe intreg tronsonul, carosabilul este la negru umed, exceptie in zona podurilor.Judetul Prahova, pe DN1A de la km 138 (loc. Valea Popii) si pana la km 160 (loc. Cheia), pe anumite tronsoane carosabilul este partial acoperit cu zapada. Pe restul arterelor, carosabil este la negru umed.In judetul Arges, pe DN7 Pitesti - Ramnicu Valcea, la km. 152+500 de metri (loc. Varzaru, din cauza unui autotren ramas imobilizat (defectine tehnica) pe suprafata de rulare, sensul catre Valcea este blocat, circulandu- se pe dirijat pe un sens. Din aceasta cauza, s-au format coloane de vehicule, pe ambele sensuri, pe aproximativ 2 km.Sunt tronsoane rutiere, situate in zona montana, putin circulate, unde pe suprafata de rulare se gaseste un strat de zapada, de aproximativ 1- 2 cm;DN 67D km 58+000 - 73+830 Obarsia Closani - Cerna Sat, jud. Gorj;DN 67C km 26+000 - 34+800 Novaci-Ranca, jud. Gorj;DN 7A km 45+000 - 86+601 Voineasa, jud. Valcea - limita jud. Hunedoara.Meteorologii au emis in cursul noptii o prognoza speciala pentru Bucuresti, avertizand ca vremea va fi inchisa in Capitala, temporar va ninge si de va depune un strat de zapada ce poate ajunge pana la 10 centimentri, iar in primele ore ale zilei de marti se vor semnala precipitatii mixte ce vor favoriza depuneri de polei.