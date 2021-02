Traseul exact al celui mai important tronson din Autostrada "Unirii" A8. Pe unde trece drumul intre Targu Mures si Targu Neamt

Studiul de fezabilitate pentru Autostrada "Unirii" A8, pe sectorul Tg. Mures - Tg. Neamt, ar trebui sa fie gata in acest an, iar ministrul Drula a declarat recent ca vrea sa scoata la licitatie in 2021 a capetelor autostrazii si sa le includa in finantare prin planul european de rezilienta (PNRR).Revizuirea SF-ului pe Tg. Mures - Tg. Neamt a presupus si aprobarea unui nou traseu, cu unele modificari fata de cel conturat acum 12 ani.In vara anului 2020, ministrul Transporturilor de la acea vreme, Lucian Bode , a declarat ca autostrada Ungheni-Iasi-Targu Mures ar trebui finalizata cel mai tarziu in anul 2027, precizand ca acest termen depinde de modul in care sunt solutionate contestatiile la licitatii.Bode declara in august ca studiul de fezabilitate pentru sectorul Targu Mures-Targu Neamt va fi finalizat pana in luna ianuarie a anului 2021, in timp ce pentru sectorul Targu Neamt-Iasi-Ungheni anuntul pentru revizuirea studiului de fezabilitate va fi urcat urcat pe SICAP in perioada imediat urmatoare.