A fost lansata licitatia pentru un tronson important al Autostrazii Transilvania. Avertismentul Pro Infrastructura

"Dupa nenumarate termene si promisiuni nerespectate in ultimii ani, zilele trecute Compania de Drumuri a lansat licitatia pentru proiectarea si executia Autostrazii Transilvania, tronsonul Poarta Salajului-tunel Meses-Zalau-Nusfalau (41 km, 12 luni proiectare, 36 luni executie) in valoare de aproape 4 miliarde de lei. Proiectul contine tunelul Meses de 2,8 km, peste 40 de poduri si viaducte in lungime totala de 8 km, un nod rutier la Zalau, un centru de intretinere in cadrul acestui nod si 2 spatii de servicii", arata Pro Infrastructura.Asociatia reclama ca "in documentatia CNAIR se numara studiile geotehnice foarte sumare pentru tunelul Meses, fiind executate pe cei 3 km doar 6 foraje in zona portalelor tunelului"."Exproprierile nu sunt realizate pe cei 41 de km, iar nodurile rutiere vecine nodului de la Zalau (Zimbor si Nusfalau) se afla la peste 25 de km distanta. Caietul de sarcini impinge riscurile cu privire la modificarea acordului de mediu sau relocarea unor utilitati descoperite ulterior spre viitorul constructor, iar identificarea oricaror erori in documentatia CNAIR este permisa doar in primele 90 de zile ale contractului. Sunt necesare conditii contractuale echitabile impreuna cu o documentatie tehnica completa si profesionista pentru a avea parte de ofertanti de cea mai buna calitate si de o derulare rapida si fara blocaje a lucrarilor", a mai avertizat Asociatia Pro Infrastructura.