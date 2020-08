Ultimul weekend de vara: Trafic infernal pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre litoral. Doua accidente au avut loc sambata dimineata

Doua accidente rutiere pe A2

Conform sursei citate, pe sensul catre litoral al autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, valorile de trafic sunt foarte crescute. Pe tronsonul kilometric 105 - 144 al acesteia, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata.Politistii ii sfatuiesc pe soferi sa conduca prudent si sa mareasca distanta de siguranta.Doua accidente au fost anuntate, in aceasta dimineata, la Dispeceratul Integrat ISU-Ambulanta al judetului Constanta, potrivit publciatiei Ziua de Constanta.Potrivit reprezentantilor institutiei unul din accidente a avut loc la Kilometrul 180 fiind inregistrate trei victime . Cel de-al doilea a avut loc la Kilometrul 170 in acest caz nefiind inregistrate victime.Traficul a fost blocat, partial, in zona.