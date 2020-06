Un motociclist care a lovit un caine pe autostrada a dat in judecata CNAIR si a obtinut despagubiri financiare

Ziare.

Motociclistul a avut castig de cauza atat la Judecatoria Sebes cat si la Tribunalul Alba, instanta care a mentinut, in 4 iunie 2020, decizia privind acordarea unor despagubiri in valoare de 9.327 de lei.Accidentul a avut loc in septembrie 2017. In timp ce rula cu motocicleta pe autostrada, in dreptul bornei kilometrice 309, un caine a iesit in fata acestuia dintre parapetii de separare a sensurilor de mers. A intrat cu motocicleta in animal, s-a dezechilibrat si a cazut pe sosea.Barbatul a suferit vatamari corporale care nu au necesitat internarea in spital, insa motocicleta pe care o conducea a fost distrusa in totalitate. In motivarea hotararii prin care au fost acordate despagubirile, instanta a precizat ca, in calitate de administrator al sectorului de drum pe care s-a produs evenimentul rutier, CNAIR avea obligatia legala de a monta garduri laterale de protectie a autostrazii pentru asigurarea sigurantei traficului pe autostrada."Acest eveniment nu se producea daca elementele de siguranta a traficului rutier erau montate corespunzator astfel ca sa nu permita patrunderea in autostrada a animalelor, in speta cainele. Mai mult, in zona nu era montat niciun indicator privind posibila existenta a animalelor", a afirmat barbatul.In timpul cercetarii judecatoresti s-au depus probe din care a rezultat ca in zona producerii accidentului, gardul de protectie lipsea pe sensul opus de mers, permitand intrarea animalelor pe autostrada. De asemenea, s-a constatat ca ulterior producerii accidentului au avut lucrari de inlocuire a gardului lipsa si reparare a celui degradat in zona unde a avut loc ciocnirea dintre motocicleta si caine.Reclamantul a obtinut daune de 9.327 de lei, reprezentand contravaloarea motocicletei (7.000 de lei), a echipamentului de protectie distrus (2.177 lei) si 150 de lei reprezentand consultatiile medicale.