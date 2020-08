Unda verde pentru inceperea lucrarilor la autostrada de centura a Capitalei. Costul celor 16 km de autostrada este de 750 milioane de lei

Constructorul este Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S, iar contractul are o valoare de peste 750 milioane lei."Parcurgem inca o etapa pentru realizarea A0 - cel mai important proiect rutier din Regiunea Bucuresti-Ilfov! Am semnat autorizatia de construire pentru un sector din Lotul II al A0 Sud. Va fi realizata structura rutiera, va fi ridicat un pasaj la km 70+500, vor fi executate lucrari de consolidare, relocare retele, iluminat, de siguranta circulatiei", a scris Ionel Scriosteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, marti pe Facebook Acesta a mai precizat ca Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S este constructorul desemnat si valoarea contractului este de peste 750 milioane de lei."Lotul II al Autostrazii de Centura A0 Sud are o lungime de 16,3 km, pleaca din DN6, realizeaza intersectia cu DN5 pana in zona localitatii Berceni. Constructorul desemnat este Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S, iar contractul are o valoare de 750,8 milioane de lei. Autostrada de Centura Bucuresti A0, parte a unui urias proiect european de infrastructura rutiera numit Coridorul 4 pan-european, va avea o lungime totala de 101 km", a completat Scriosteanu.El a mai spus ca in doi ani vor fi finalizate cele cinci pasaje pe actuala Centura a Bucurestiului."Asa cum am promis, in 2 ani vom finaliza cele 5 pasaje pe actuala Centura a Bucurestiului, respectiv Mogosoaia, Berceni, Cernica, Domnesti si Popesti-Leordeni si, in 3 ani, Autostrada de Centura Bucuresti Sud, mai precis cele 3 loturi de pe A0 Sud", a conchis secretarul de stat in Ministerul Transporturilor.