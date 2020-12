VIDEO A10 Sebes - Turda: La trei saptamani de la inaugurare a fost deschis si nodul de la Alba Iulia Nord

Circulatia pe podul DN1 peste Autostrada a fost deschisa in totalitate, eliminand conflictul de trafic pe directia Teius la intersectia drumului national cu descarcarea A10. In noua configuratie DN1 supratraverseaza autostrada , iar pe fiecare parte a podului exista cate un sens giratoriu pentru a asigura relatiile de trafic, inclusiv intrarea pe autostrada."Au fost finalizate lucrarile de conectare la sensurile giratorii de la Alba Iulia Nord si cel dinspre Santimbru, sensuri giratorii care sunt parte integranta din nodul rutier Alba Iulia Nord. In acest moment toata circulatia la Alba Iulia Nord se desfasoara pe DN1, breteaua nodului rutier Alba Iulia Nord fiind utilizata doar pentru a urca si a cobori de pe autostrada", scrie publicatia locala Ziarul Unirea.Circa 15 km din cei 17 km ai Autostrazii A10 Sebes - Turda au fost dati in trafic pe 3 decembrie."Daca va duceti pe podul spre Aba Iulia (pe DN) e un infern acolo. Darea in trafic a acestui sector in decembrie e un plus de valoare. Aveam varianta sa o dam in trafic acum si sa o folosim acum, sau sa o deschidem in aprilie. Eu am trimis acolo o echipa de siguranta circulatie , nu am fi dat in trafic daca era vreun pericol. Nu are legatura cu alegerile. Antreprenorul s-a organizat", a declarat Mariana Ionita, directoarea de la Compania de Autostrazi intr-un interviu acordat HotNews.ro "Nodul Alba Iulia Nord va fi finalizat in aprilie mai, cel mai tarziu. Depinde si de Aktor (n.r. constructorul de pe lotul adiacent), daca ei termina in iunie, va fi gata in iunie", a mai declarat sefa de la Drumuri.CITESTE SI: