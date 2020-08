VIDEO CNAIR solicita "mobilizare exemplara" pe lotul 1 al autostrazii Sebes - Turda. Peste 100 de utilaje, puse la lucru de antreprenor

"Avanseaza lucrarile pe lotul 1 al Autostrazii Sebes Turda. Constructorul a mobilizat in aceasta perioada peste 100 de utilaje pentru a asigura un ritm bun al lucrarilor", au transmis reprezentantii CNAIR, miercuri, dupa o vizita pe santier.Reprezentantii CNAIR sustin ca fara o mobilizare exemplara a antreprenorului Impresa Pizzarotti, la executia structurilor de la nodul Sebes si nodul Alba Iulia Nord, portiunea de autostrada nu va putea fi deschisa traficului pana la data anuntata, 30 noiembrie 2020.Potrivit ultimei raportari a CNAIR, stadiul fizic al lucrarilor pe lotul 1 este de 89,5%. Antreprenorul este monitorizat constant in santier de catre echipe mixte CNAIR SA si DRDP Cluj.Antreprenorul a demarat recent lucrarile de asflatare a podului peste raul Mures, lung de peste 800 de metri, din zona nodului rutier Alba Iulia Sud. Lucrarile de asfaltare sunt executate de catre unul dintre prestatorii care au contracte pe acest lot de autostrada. Firma are 2 statii de asfaltare in apropiere de Alba Iulia, capabile sa produca peste 50.000 de tone asfalt/lunar.Podul peste raul Mures este cel mai important viaduct ca lungime de pe lotul 1 al autostrazii A10 Sebes-Turda. Finalizarea podului este esentiala pentru o eventuala deschidere partiala a circulatiei rutiere pana la finalul anului, pe acest lot.