VIDEO Cum arata santierul autostrazii Bucurestiului. "Vrem sa dam in trafic pana la finalul lui 2022 o mare parte din aceste proiecte combinate"

Ministrul Catalin Drula a anuntat inceperea lucrarilor la lotul 1 al Autostrazii A0 , in lungime de 16,93 de kilometri. In acelasi timp, oficialii ministerului afirma ca lucrarile la lotul 2, de 16,3 kilometri, avanseaza intr-un ritm foarte bun."In total se lucreaza acum pe 33 de kilometri (lot 1 + lot 2) din cei 55 de kilometri ai semi-inelului sudic de autostrada al Bucurestiului dintre A1 si A2", se arata intr-o postare pe Facebook a ministrului Drula.Practic, odata finalizate lucrarile la cei 55 de kilomeri ai jumatatii sudice din autostrada care va inconjura Bucurestiul, se va face legatura intre autostrazile A1 si A2.In acest moment, traficul intre cele doua sosele de viteza este deviat pe soseaua de centura a Capitalei, aglomerata si avand o conditie precara a partii carosabile.Lucrarile sunt executate de compania turca Nurol Insaat Ve Ticaret A.S. Drula a vizitat santierul si a vorbit cu coordonatorii proiectului. "Asteptam de la dumneavoastra lucrari la cea mai buna calitate si mobilizare totala pentru a putea da in trafic pana la finalul anului urmator (n.r. - 2022) o mare parte dintre aceste proiecte combinate", a declarat Catalin Drula.