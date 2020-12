VIDEO Cum arata primii kilometrii de autostrada din Moldova. Lucrarea a fost terminata cu un an inainte de termen

16 dintre cei 31 de kilometri ai soselei au profil de autostrada si reprezinta, practic, primii kilometri de autostrada construiti in regiunea Moldovei. Autoritatile au anuntat ca, deocamdata, viteza de circulatie va fi restrictionata la 90 de kilometri/ora.Lucrarile s-au ridicat la valoarea de 668,33 milioane de lei (fara TVA), iar antreprenorul care s-a ocupat de executia portiunii de drum a fost Asocierea Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL. Sursa de finantare o reprezinta fondurile europene nerambursabile. Lungimea intregii lucrarii este de 30,843 km si a constat in constructia a: sapte poduri, opt pasaje, un nod rutier, sapte intersectii de tip giratii si o parcare de scurta durata.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis , prim-ministrul Ludovic Orban si Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode , au anuntat astazi, 2 decembrie 2020, darea in trafic a unui nou tronson al Variantei Ocolitoare Bacau. Este vorba despre Obiectul 1 al obiectivului amintit, in lungime totala de 20,3 km, din care 16,2 km in regim de autostrada, ce face legatura intre localitatile Nicolae Balcescu si Bogdan Voda, ocolind municipiul Bacau prin partea de Est.Mentionam ca tronsonul amintit este parte a Autostrazii A7, Bacau - Pascani - Siret, reprezentand totodata si primul in regim de autostrada din regiunea Moldovei. Totodata, este al doilea tronson dat in trafic din cele trei componente ale Variantei Ocolitoare Bacau, dupa cel de legatura intre DN 2 si DN 11. Cu acest obiectiv finalizat, gradul total de executie pentru contractul Variantei Ocolitoare Bacau se apropie de 90 la suta.Ordinul de incepere a lucrarilor a fost semnat pe 8 martie 2019, acestea fiind executate de asocierea Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL. Contractul prevede proiectarea si executia a 30,8 km de drum national, durata prevazuta fiind de 36 de luni, cu o perioada de garantie de 84 de luni de la data receptionarii lucrarilor.CITESTE SI