VIDEO Cum arata primii metri de santier la autostrada de centura a Bucurestiului. "Constructorul are autorizatie doar pe 1,7 kilometri din cei 16 ai tronsonului"

Potrivit Asociatiei Pro Infrastructura (API), constructorul (Alsim Alarko din Turcia) pare bine mobilizat, insa, in prezent, are autorizatie de construire doar pe 1,7 km din cei 16 ai tronsonului."Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere promite sa emita si restul autorizatiilor pana pe 15 octombrie, fara de care antreprenorul nu are front de lucru decent. Pe celelalte doua loturi din A0 Sud exista de asemenea promisiuni din partea CNAIR si MT ca vor scoate autorizatiile de construire in aceasta toamna si, implicit, utilajele vor putea intra in teren atunci. Ramane de vazut daca problemele birocratice vor fi rezolvate la timp", spun reprezentantii API.Lucrarile de constructie aferente lotului 2 al Centurii Bucuresti Sud, km. 69+000 - km 85+300, ar urma sa dureze 30 de luni. Antreprenorul acestui obiectiv, in valoare de aproximativ 750,85 milioane de lei (fara TVA), este Alsim Alarko Sanayi Tesisleri Ve Ticaret AS.Lotul 2 de Centura Bucuresti Sud are o lungime de 16,3 km, iar sursa de finantare este asigurata din POIM 2014 - 2020. Autostrada A0 va avea o lungime totala de 100 km si se va conecta cu autostrazile deja existente: A1, A2 si A3.