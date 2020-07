VIDEO Cum arata santierul autostrazii Sebes-Turda. Au trecut cinci ani de la debutul lucrarilor pe primele doua loturi

Sunt contruite de un antreprenor italian (Impresa Pizzarotti, pe lotul 1) si unul grec (AKTOR, pe lotul 2) si ar fi trebuit finalizate de cel putin doi ani. Loturile 3 si 4 au fost date in circulatie in 2018. Gradul de executie este de peste 85% in cazul primului lot, in lungime de 17 km, respectiv de aproape 70%, in cazul celui de-al doilea, care are putin peste 24 de km.Recent, unul dintre ultimele obstacole din calea finalizarii lotului 1 a fost indepartat. Dupa sase zile de lucru intensiv, echipele SC Electromontaj SA Bucuresti au reusit sa finalizeze lucrarile de relocare ale LEA 110kV din culoarul autostrazii. Astfel, pe lotul 1, au fost montaƫi ultimii doi stalpi ai noii reƫele si conductoarele electrice, fiind demontata vechea linie care impiedica executarea pasajului peste calea ferata de la nodul rutier Alba Iulia Nord.In paralel, pe lotul 2, au fost montaƫi aproape toƫi stalpii noii reƫele de inalta tensiune si conductoarele electrice, astfel ca si in zona podului CFR din apropierea garii Teius se pot realiza in continuare fara probleme lucrarile la pasajul peste calea ferata. Practic in zona Teius mai trebuie montat doar un stalp nou.Tot pe lotul 1, antreprenorul lucrarilor a inceput lucrarile de hidroizolare a podului ce traverseaza raul Mures, intre localitatea Oarda de Sus si nodului rutier Alba Iulia Sud. Finalizarea podului este eseniala pentru o eventuala deschidere, chiar partiala, a circulatiei rutiere pana la finalul anului.Se discuta de o deschidere a circulatiei de la Sebes pana la nodul rutier Alba Iulia Sud, dar exista si posibilitatea finalizarii nodului Alba Iulia Nord, astfel incat sa se poata circula pana la iesire din oras spre Turda. La Sebes chiar daca nodul rutier nu va fi finalizat, legatura A10 cu DN1 si implicit cu A1 s-ar face prin sensurile giratorii existente la Lancram. Specialistii sustin ca sunt sanse mici, totusi, ca lotul 1 sa fie gata, integrak, in 2020, in timp ce despre lotul 2 se discuta doar in termeni de finalizare cu trimitere in a doua jumatate a anului 2021.la ultima vizita a ministrului Lucian Bode s-a dat ca termen de finalizare a lucrarilor, pe ambele loturi, luna noiembrie 2020.