VIDEO Cum va arata autostrada Ploiesti - Buzau. CNAIR a publicat macheta 3D a proiectului

"Prestatorul, Consitrans S.R.L, a realizat modelarea interactiva 3D pentru Autostrada Ploiesti - Buzau.Aceasta are ca scop prezentarea si vizualizarea solutiilor proiectate precum si asigurarea unui nivel ridicat al preciziei privind suprafata de teren necesara a fi expropriata, lucrarile de arta proiectate, precum si solutiile de consolidare necesare.In unele cazuri modelarea 3D poate conduce la clarificarea constructibilitatii solutiilor propuse, iar aceasta va fi utilizata in cadrul etapei de avizare a documentatiei aferente Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Ploiesti - Buzau", a transmis CNAIR.Autostrada Moldovei A7 va fi soseaua de mare viteza care va lega Bucurestiul de Moldova cel putin pana la Pascani (unde va face jonctiune cu Autostrada Unirii A8). E posibil ca A7 sa se continue mai departe pana la Suceava si apoi pana la granita cu Ucraina la Siret.In prezent sunt in lucru contractele pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si proiectele tehnice pentru circa 355 de km din A7 pe patru sectoare: Ploiesti - Buzau, Buzau-Focsani, Focsani - Bacau si Bacau - Pascani.