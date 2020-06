VIDEO Filmari aeriene cu lucrarile la autostrada Sebes-Turda, loturile 1 si 2

Ziare.

"Doar la Sebes trebuie instalate aproximativ 150 de grinzi de beton si un tablier metalic, plus armarea, suprabetonarea si asfaltarea celor 5 structuri de 1,2 km. La Alba Iulia Nord pasajul peste calea ferata este foarte intarziat. Daca Pizzarotti lucreaza la fel de incet ca in ultimii ani, abia vara lui 2021 poate fi un termen de finalizare realist (toate bretelele)", arata reprezentantii Pro Infrastructura.In privinta lotului 2, construit de grecii de la Aktor, Asociatia Pro Infrastructura arata ca aici "este in continuare haos". "Se refac terasamente deoarece nu ies testele de capacitate portanta, avem structuri executate de Retter abandonate si zone asfaltate in stil tabla de sah. Managerii par complet depasiti de situatie si nici nu-si platesc la timp subcontractorii. Singura veste pozitiva este ridicarea in nodul Teius a noilor stalpi de linii electrice necesari deblocarii pasajului peste calea ferata. La un progres fizic chinuit care nu a atins inca 70%, este evident ca santierul nu se poate finaliza in 2020, ba chiar si 2021 prezinta mari semne de intrebare in conditiile actuale", au mai punctat reprezentantii asociatiei care monitorizeaza proiectele de construire a autostrazilor.Potrivit Asociatiei Pro Infrastructura, "intr-un scenariu optimist, in 2020 se poate deschide circulatia pe cei 17 km dintre Alba Iulia Nord si Sebes, dar numai pe bretelele scurte conectate in sensurile giratorii A1-A10". "Pentru asta, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere trebuie sa iasa din zona de confort si sa-si asume raspunderea unei receptii partiale", mai arata Pro Infrastructura.