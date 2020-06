VIDEO In cat timp vom circula pe autostrada dintre Bucuresti si Brasov. Orban promite "resurse impresionante" pentru infrastructura

Ziare.

"Ne propunem sa alocam sume fara precedent pentru obiectivele de investitii pentru Brasov. (...) Romania are nevoie ca de aer de modernizarea infrastructurii si din cauza aceasta obiectivul nostru prioritar il reprezinta investitiile in infrastructura - de transport , energetica, de sanatate, unde exista extrem de multe proiecte care sunt derulate atat de Primaria Brasovului, cat si de Consiliul Judetean. Consiliul Judetean, de exemplu, a avut o alocare record de cheltuieli pentru sanatate de peste 50 de milioane.Niciun consiliu judetean nu a alocat atatea resurse pentru proiectele de modernizare care unele dintre ele, este adevarat, sunt sprijinite si de la nivel guvernamental prin Compania Nationala de Investitii. In urmatoarea perioada, daca vrem sa ne modernizam, daca vrem sa crestem standardul de viata pentru fiecare roman, daca vrem sa asiguram unirea tuturor provinciilor istorice, sa asiguram perspective de dezvoltare pentru toate regiunile din Romania prioritatea zero trebuie sa fie investitiile in infrastructura, iar in ceea ce ne priveste pe noi vom aloca resurse impresionante, cum nu au fost alocate niciodata in ultimii 30 de ani, pentru modernizarea infrastructurii", a spus Orban.Premierul si-a exprimat dorinta ca in sase ani sa existe o conexiune a Brasovului cu toate regiunile tarii."Vreau ca peste 6 ani - stiti vorba 'toate drumurile duc la Roma' - cand voi veni in Brasov, sa spun toate 'drumurile duc la Brasov'. Obiectivul nostru este sa realizam toate conexiunile de care are nevoie Brasovul si nu numai Brasovul, de care are nevoie Romania -, conexiunile dintre Brasov si Coridorul 4 european prin autostrada Brasov-Sibiu, sa realizam legatura dintre Brasov si Bucuresti prin tronsonul de autostrada Comarnic-Brasov si, nu in ultimul rand, sa realizam conexiunea dintre Bacau si Brasov. (...)Brasovul este un punct extrem de important pentru Romania si in mod normal toate aceste conexiuni de infrastructura de transport rutier, feroviar si aerian trebuiau facute mai demult. (...)Comarnic-Brasov, cand am plecat de la Ministerul Transporturilor in 2008, am lasat licitatia pentru realizarea contractului de parteneriat public-privat cu finalizarea primei faze de preselectie urmand sa se faca selectia dintre consortiile care se calificasera pentru faza finala. Din 2008 pana astazi singurul tronson de pe Comarnic-Brasov pe care il vedeti este cel de 6,3 km care va fi in curand gata", a adaugat Orban.Prim-ministrul s-a declarat convins ca aeroportul international Brasov-Ghimbav va fi deschis anul viitor: "In ceea ce priveste transportul feroviar care este prioritar la nivel european Brasovul trebuie sa aiba legatura cu granita de vest prin modernizarea pana la Curtici si sa aiba legatura cu portul Constanta".