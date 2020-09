VIDEO Incertitudine pe santierul lotului 1 din autostrada A10, Sebes - Turda. Lucrarile ar putea sa nu fie gata in 2020

"Vesti proaste de pe lotul I al Autostrazii Sebes-Turda (A10)! Desi stadiul lucrarii la aproape 6 ani de la semnarea contractului este de aproximativ 90%, mobilizarea constructorului italian Pizzarotti nu este nici pe departe suficienta pentru a putea deschide circulatia in luna decembrie a acestui an.Se pare ca antreprenorul se foloseste de toate chichitele contractuale posibile pentru a impinge termenul de finalizare cat mai departe in 2021, in timp ce soferii stau zilnic blocati zeci de minute in trafic pe DN1 intre Sebes si Alba Iulia.Ne exprimam speranta ca antreprenorii cu asemenea abordari rusinoase pentru blazonul oricarui constructor serios sa fie penalizati corespunzator de catre autoritati si sa nu ii mai vedem prea curand pe santierele din Romania", a transmis, joi, Asociatia Pro Infrastructura.Recent, si cei de la CNAIR au sustinut ca fara o mobilizare exemplara a antreprenorului la executia structurilor de la nodul rutier Sebes si nodul Alba Iulia Nord, portiunea de autostrada nu va putea fi deschisa traficului. Antreprenorul este monitorizat constant in santier de catre echipe mixte CNAIR SA si DRDP Cluj.Pentru lotul 1 al autostrazii A10 Sebess-Turda, termenul estimat de CNAIR pentru deschiderea circulatiei a fost modificat, noua limita fiind data de 30 decembrie 2020. Stadiul fizic al lucrarilor este de 90.30%, iar stadiul financiar este de 80.03%.La nodul rutier Sebes, probabil unul dintre cele mai spectaculoase si complexe din Romania, care va face legatura intre autostrazile A1 si A10 si cu DN1, se lucreaza la asfaltarea unor bretele. Viteza de circulatie pe cele patru bretele ce asigura legatura intre A1 si A10 este de 80 km/h, iar pentru cele doua bretele, ce asigura legatura cu nodul Lancram si DN1, este de 40 km/h.Cititi si: