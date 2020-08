VIDEO Inspectie independenta pe autostrada A3, Comarnic - Brasov. Tronsonul dintre Rasnov si Cristian este terminat in proportie de 60%

"Se lucreaza la ridicarea grinzilor de beton pe viaductul ce supratraverseaza DN73A si calea ferata Brasov-Zarnesti, la asternerea straturilor rutiere, la umpluturi, la taluzarea cu pamant vegetal sau la diverse lucrari hidrotehnice la traversarea raului Ghimbasel.Chiar daca lucrarile din afara partii carosabile nu vor fi finalizate in 2020, solicitam CNAIR sa faca toate demersurile pentru receptionarea acestui proiect cat mai rapid, cu o anexa de lucrari ce vor fi finalizate la inceputul anului urmator si care nu pun in pericol desfasurarea in siguranta a circulatiei rutiere", sustin specialistii Asociatiei Pro Infrastructura.Dupa finalizarea lucrarilor, acest sector de autostrada, cu o lungime de 6,3 km si drumurile de legatura, cu o lungime de 3,7 km vor fi folosite ca varianta ocolitoare a localitatilor Rasnov si Cristian. Lucrarile la segmentul de autostrada Rasnov-Cristian (parte a autostrazii Comarnic - Brasov) au fost incepute in 20 mai 2019, constructor fiind Asocierea SC Alpenside SRL - SC Specialist Consulting SRL.Autostrada incepe la nodul rutier Rasnov amplasat la cateva sute de metri spre Bran de la intersectia dintre DN 73 (Bran-Brasov) si DN 73A (Predeal-Paraul Rece-Rasnov-Zarnesti-Sibiu). Din acest nod rutier soferii pot cobori de pe autostrada spre Bran-Moieciu-Fundata sau, daca aleg breteaua de legatura, pot ajunge in intersectia DN73-DN 73A, de unde pleaca spre Brasov (DN73) sau Zarnesti-Sibiu (DN 73A).Autostrada isi continua traseul la vest de Rasnov si de actualul drum national spre Brasov, traversand calea ferata Brasov-Rasnov-Zarnesti, la iesirea din Rasnov spre Zarnesti, aproape de gara din Rasnov.Autostrada urmeaza de apoi o linie dreapta, spre nord, pana la intersectia cu DJ 112B, drum care merge spre localitatea Vulcan. In continuare este proiectat un drum de patru benzi, in arc de cerc spre est, spre Brasov. De la intersectia cu DJ 112B urmeaza a se continua in viitor cu autostrada Transilvania. Viitoarea autostrada va avea un nod rutier la intersectia cu E68 Brasov-Sibiu, la aproximativ jumatate din distanta Ghimbav - Codlea.