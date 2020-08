VIDEO Stadiul lucrarilor la tronsonul de autostrada Targu Mures - Ungheni. Cand ar urma sa fie finalizat lotul in lungime de 9 km

Ultimul contractant al investitiei de 192 de milioane de lei este constructorul austriac Strabag, care a semnat contractul in mai 2020. Antreprenorul s-a angajat sa finalizeze proiectul intr-o perioada de 18 luni executie.In aceasta prima etapa se realizeaza operatiuni de decopertare a stratului vegetal, stabilizare a terenului, umpluturi de pamant, drumuri de santier, dar si coloanele forate din fier beton pentru fundarea structurilor."Ne dorim ca acest proiect sa avanseze intr-un ritm alert, fara blocaje birocratice semnificative si sa fie finalizat la finele anului 2021. Solicitam CNAIR sa realizeze cu prioritate studiul de fezabilitate pentru continuarea acestui proiect cu primul tronson dintre Tg. Mures si Acatari al Autostrazii A8 Tg. Mures-Iasi", sustin reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura, care monitorizeaza marile proiecte de investitii din Romania.Acest lot din Autostrada Transilvania a fost unul dintre cele mai disputate proiecte de infrastructura rutiera. Pentru atribuirea contractului, Compania de Drumuri a primit in total 12 oferte.CNAIR a lansat pe 21 octombrie 2016 licitatia pentru "realizarea Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Lotul 1: Targu Mures - Ungheni si Drum de legatura - relicitare".Contractul prevede executia lucrarilor pentru portiunea Targu Mures- Ungheni (4,5 km) + drum de legatura (4,7 km). Autostrada A3 (numita si Autostrada Transilvania pe portiunea Brasov-Bors) face legatura dintre Bucuresti si iesirea spre Ungaria prin Bors."Acest obiectiv a fost semnat, contractul de executie, in 2004 cu compania Bechtel , in 2013 a fost reziliat acel contract. In 2016 l-am introdus in Master Planul General de Transport si tot in 2016 a fost relicitat pe FIDIC rosu, anume executie, ceea ce semnam noi azi. Intre 2017 si 2020 am avut 10 contestatii la CNSC, trei amanari de termene intr-o singura luna la Curtea de Apel si zeci de termene la Tribunalul Bucuresti. Intreg parcursul acestui proiect este dovada vie a modului in care se poate tergiversa implementarea unui proiect prin termene lungi si proceduri incalcite", a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Bode , la momentul semnarii contractului cu Strabag.