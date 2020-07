VIDEO Carambol pe Autostrada Soarelui, in sensul spre litoral. Doua persoane au fost ranite, iar traficul a fost oprit

"Evenimentul s-a soldat cu ranirea a doua persoane. Valorile de trafic sunt ridicate in zona. Se estimeaza ca traficul sa fie reluat, in conditii normale, in 15 minute.Pentru prevenirea accidentelor rutiere, sfatuim conducatorii auto sa ruleze cu prudenta sporita, sa pastreze distanta regulamentara intre vehicule si sa se asigure temeinic la schimbarea directiei de deplasare", se mai arata in comunicarea Centrului Infotrafic al IGP.