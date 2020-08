VIDEO Tronsonul de 18 km din autostrada A3 care va fi receptionat in urmatoarele doua saptamani. Cand se va deschide circulatia

Potrivit Asociatiei Pro Infrastructura, Asocierea Astaldi-Max Boegl a intrat pe ultima suta de metri cu lucrarile pe acest lot."Zilele urmatoare va fi deschisa circulatia prin varianta definitiva a nodului rutier Iernut, acesta fiind complet finalizat, inclusiv marcajele rutiere. Pe restul proiectului asfaltul este asternut in totalitate, s-a avansat foarte bine la parapete, garduri exterioare de protectie, taluzari cu pamant vegetal sau la spatiile de servicii", precizeaza reprezentantii ONG-ului mentionat.In perioada urmatoare se vor realiza marcajele pe sectorul de autostrada , astfel incat in aproximativ doua saptamani ar putea fi organizata receptia la terminarea lucrarilor. Prin urmare, cel mai tarziu in data de 15 septembrie se va putea circula si pe acest lot din A3 Campia Turzii - Ogra - Targu Mures.Datele tehnice ale tronsonului Iernut - Chetani (km 3+600 - km - km 21+500).Lungime: 17,9 kmConstructor: asocierea ASTALDI SPA - MAX BOEGL ROMANIA SRL - ASTALROM SA - CONSITRANS SRLValoare contract: 438 mil leiOrdin de incepere: mai 2016Termen de finaliZare (initial): 16 luni