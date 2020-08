FOTO Cum arata planeta Marte. Imagini spectaculoase obtinute de astronauti

In cei 15 ani de la lansare, MRO a facut cateva descoperiri stiintifice majore. Printre acestea se numara semnele potrivit carora ar exista apa sarata pe Marte, dar si informatii despre schimbari sezoniere active, cum ar fi furtuni de praf si dune.O imagine spectaculoasa a unei avalanse sau fotografia unui fuior de praf ca o mini-tornada sunt imagini pe care astronomii au decis sa le faca publice.Imaginile au fost capturate din apropierea planetei Marte folosind echipamentele de la bordul navei spatiale MRO.De cand a parasit Pamantul, in urma cu 15 ani, Mars Reconnaissance Orbiter a schimbat radical perceptia omenirii despre Planeta Rosie. Cu toate acestea, in vreme ce descoperirile stiintifice au fost cu adevarat remarcabile, orbitorul a devenit mai degraba cunoscut pentru imaginile uimitoare care ne arata caracteristicile Planetei Marte.Orbitorul este dotat cu trei camera cu lentile de inalta fidelitate, capabile sa ofere imagini color detaliate.