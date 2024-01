Risc mare de avalanse in muntii Fagaras si Bucegi

Meteorologii avertizeaza ca exista risc mare de producere de avalanse la peste 1.800 de metri in muntii Fagaras si Bucegi, sub aceasta altitudine riscul fiind unul mai redus, potrivit Buletinului nivometeoroliogic emis joi.

Risc mare de avalansa inseamna unul de gradul patru pe o scara de la unu la cinci.

In Muntii Fagaras, in zona turistica Balea, sub 1.800 de metri, riscul este insemnat, de gradul trei.

La Balea Lac se inregistreaza cel mai mare strat de zapada din judetul Sibiu, de aproape doi metri.

In Muntii Bucegi, sub 1.800 de metri altitudine, riscul este moderat, de gradul doi pe o scara de al unu la cinci.

