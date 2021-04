Un roman a murit intr-o avalansa in Alpii austrieci. Insotitorul sau a scapat nevatamat

Romanul in varsta de 36 de ani, insotit de un prieten austriac, se aflau in zona masivului Torlkopf din Carintia, la o altitudine de 2.200 metri. Caderea de zapada antrenata de avalansa l-a purtat peste 600 metri.Conditiile meteo nefavorabile, cu ceata, vant puternic si temperaturi de -7 grade Celsius, au ingreunat actiunea de salvare. Trupul romanului a putut fi recuperat cu ajutorul unui elicopter.Insotitorul sau a fost salvat in stare de soc, dar intr-o stare fizica buna.