Washingtonul intareste sanctiunile la adresa Belarusului, dupa deturnarea avionului Ryanair la Minsk

In plus fata de masurile deja anuntate in ultimele saptamani, Washingtonul are in vedere elaborarea impreuna cu Uniunea Europeana a unei "liste de sanctiuni tintite impotriva membrilor cheie ai regimului Lukasenko "."Deturnarea fortata de catre Belarus, sub pretexte false, a unui zbor comercial Ryanair care a circulat intre doua state membre ale Uniunii Europene" si arestarea jurnalistului Roman Protasevici constituie un afront direct la adresa standardelor internationale", a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki.Sanctiunile economice impotriva a noua intreprinderi de stat din Belarus, reintroduse in aprilie in urma reprimarii protestelor pro-democratie, vor intra in vigoare pe 3 iunie.Citeste si: Lukasenko, intalnire cu Vladimir Putin. Acuza Occidentul ca incearca sa "destabilizeze" Belarus In urma alegerilor contestate din 2006, Washingtonul a interzis orice tranzactie cu aceste companii. Trezoreria SUA a suspendat apoi aceste sanctiuni in 2015, salutand unele progrese, dar executivul american a avertizat la sfarsitul lunii martie ca aceasta suspendare ar putea sa nu fie reinnoita.Totodata, Washington le-a recomandat cetatenilor sai sa nu calatoreasca in Belarus.La randul sau, UE studiaza posibilitatea unor sanctiuni care ar putea viza exporturile de potasiu si tranzitul gazului din Rusia, doua surse importante de venit pentru Belarus, conform unei declaratii facute joi de seful diplomatiei europene, Josep Borrell.Citeste si: Modul inedit in care Bucurestiul poate sanctiona regimul lui Lukasenko. "Diplomatii ar avea numele lui Roman Protasevich imprimat pe cartile lor de vizita" De asemenea, Bruxelles-ul a cerut companiilor aeriene sa ocoleasca Belarusul.Regimul de la Minsk sustine ca avionul Ryanair care efectua cursa comerciala Atena-Vilnius a fost deturnat din cauza unei amenintari cu bomba si ca arestarea lui Roman Protasevici si a prietenei sale, Sofia Sapega, a fost intamplatoare.