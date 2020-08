Aeroportul Otopeni incepe lucrarile de modernizare la Pista 2. Investitia valoreaza aproape 110 milioane de lei

Pista a fost deja inchisa pe 3 august pentru lucrari pregatitoare.Ultima reparatie capitala a Pistei 2 s-a efectuat in 1996, ulterior facandu-se numai lucrari de reparatii curente."CN Aeroporturi Bucuresti anunta demararea lucrarilor la obiectivul de investitie 'Modernizarea pistei 08L-26R si resistematizarea zonei de siguranta aferente (inclusiv la caile de rulare N, W, V, O) la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti'. In urma obtinerii Autorizatiei de construire din partea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, din data de 11 august 2020, CN Aeroporturi Bucuresti a emis ordinul de incepere a lucrarilor la obiectivul anterior mentionat pentru 21 august 2020", arata CNAB intr-un comunicat.Lucrarile, in valoare de 109.686.767 lei, vor fi executate de catre Porr Construct SRL, in baza unui contract atribuit prin licitatie publica, au ca temen de finalizare cinci luni de la inceperea acestora."Principalele lucrari care se vor efectua sunt cele de inlocuire a dalelor de beton izolate (in functie de nivelul lor de degradare), drenaj, canalizare si ranforsare a stratului asfaltic al structurii rutiere. Totodata, va fi refacut integral balizajul pistei", precizeaza compania.Pe perioada de derulare a lucrarilor la Pista 2, intreg traficul aerian va fi operat pe Pista 1 (08R-26R)."Avand in vedere numarul redus de miscari de aeronave (aterizari si decolari) - in prezent acesta se ridica la circa 42% din valorile normale ale lunii august - nu vor fi inregistrate intarzieri generate de operarea cu o singura pista, capacitatea de operare a Pistei 1 fiind suficienta pentru desfasurarea in siguranta a traficului", spun reprezentantii CNAB.