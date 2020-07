Australia limiteaza la 50 numarul pasagerilor in fiecare avion pe zborurile internationale

A fost plafonat de asemenea numarul pasagerilor de pe cursele externe care pot sosi pe acest aeroport , fiind stabilita o limita maxima de 450 de pasageri pe zi, decizie care obliga practic multe companii aeriene sa mentina suspendarea zborurilor.Pe un alt mare aeroport al Australiei, la Melbourne, toate cursele aeriene au fost anulate pana pe 15 iulie, dupa in statul Victoria din care face parte acest oras au fost confirmate sambata 100 de noi cazuri de COVID-19, cel mai mare numar din ultimele saptamani.Autoritatile mentin in acelasi timp masura ca toate persoanele revenite in Australia dintr-o calatorie internationala sa ramana 14 zile in carantina institutionalizata, pentru aceasta fiind amenajate 22 de hoteluri.Restrictiile la frontiere au permis Australiei sa tina sub control epidemia de coronavirus , aceasta tara cu o populatie de circa 25,7 milioane de locuitori inregistrand pana in prezent 8.250 de cazuri de COVID-19, dintre care 104 decese.Australia se afla in prezent in ultima etapa a relaxarii restrictiilor antiepidemice, cu exceptia unor zone din statul Victoria, si preconizeaza o revenire a economiei sale la normalitate pana la sfarsitul acestei luni.