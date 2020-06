Blue Air anunta reluarea zborurilor catre 21 de destinatii, din luna iunie

Ziare.

"Ca urmare a cererilor primite de la pasageri, Blue Air anunta zboruri noi in luna iunie. Aceste zboruri acopera 21 de destinatii din 11 tari spre si dinspre care autoritatile au anuntat eliminarea restrictiilor de calatorie pe parcursul lunii iunie", arata un comunicat al companiei.Pana la reluarea, la inceputul lunii iulie, a programului de zbor regulat, Blue Air opereaza zboruri la cerere, in conformitate cu cererea inregistrata pentru fiecare destinatie si restrictiile de mobilitate stabilite de autoritati "Ne bucuram sa putem raspunde cererilor primite de la pasagerii nostri si sa reluam treptat zborurile. Dupa 10 saptamani la sol si in somaj tehnic, eu, alaturi de colegii mei piloti si insotitori de zbor si de intreaga echipa Blue Air, suntem entuziasmati sa ne reluam treptat activitatea, chiar daca la un nivel foarte scazut. Vestea buna este ca, in pofida reducerii semnificative a nivelului de activitate previzionat pentru acest an, saptamana trecuta, dupa indelungi discutii cu reprezentantii salariatilor si cu actonariatul, am reusit sa gasim impreuna o formula de colaborare care face posibila pastrarea in echipa Blue Air a tuturor pilotilor si a insotitorilor de bord care isi doresc acest lucru", spune Oana Petrescu, CEO Blue Air.Ca urmare a volumului deosebit de mare de cereri de calatorie inregistrate in intreaga retea de destinatii, Blue Air a introdus si a activat zboruri suplimentare in luna iunie, acoperind 21 de destinatii din 11 tari, precizeaza compania."Zborurile active, disponibile pentru rezervare, sunt: de la/ spre Bucuresti Otopeni: Bruxelles, Copenhaga, Dublin, Florenta, Koln, Larnaca, Hamburg, Helsinki, Malaga, Stuttgart, Valencia, Cluj Napoca, Iasi; din/ spre Bacau: Dublin, Londra Luton, Bruxelles, Torino; din/ spre Cluj Napoca: Bucuresti Otopeni, Dublin; din/ spre Sibiu: Stuttgart", arata compania.Pentru rezervarea acestor zboruri, pasagerii sunt indemnati sa acceseze sectiunea dedicata de pe site-ul Blue Air, Zboruri la Cerere, sa identifice zborul dorit si sa urmeze pasii indicati pentru rezervarea online."Pentru zborurile la cerere, voucherele nu sunt acceptate ca forma de plata. Pasagerii se pot informa cu privire la lista completa a zborurilor active, consultand in mod regulat aceasta sectiune, ce este permanent actualizata", informeaza compania.Blue Air mai anunta ca a implementat protocoale riguroase de siguranta la bordul aeronavelor sale.Din luna februarie, aeronavele Blue Air au fost dezinfectate zilnic printr-un proces de nebulizare, folosind substante care sterilizeaza intregul spatiu in care sunt distribuite. Acest proces modern de sterilizare si dezinfectare va fi mentinut pe termen nelimitat.In plus, aeronavele Blue Air sunt echipate cu filtre de aer HEPA, cu performante similare celor utilizate in salile de operatii ale spitalului, avand o eficacitate de peste 99,97% in captarea virusurilor si bacteriilor din aerul filtrat."Niciun membru al echipajelor Blue Air nu a fost infectat cu noul coronavirus , in pofida faptului ca in perioada starii de urgenta, Blue Air a operat numeroase zboruri charter si de repatriere, inclusiv in tarile din zona rosie", mai arata compania.Pasagerii Blue Air trebuie sa poarte masti de protectie pe toata durata calatoriei, sa isi dezinfecteze frecvent mainile si sa evite deplasarile in cabina. Echipajele vor instrui pasagerii cu privire la masurile de siguranta pentru sanatate si se vor asigura de respectarea acestora.Inainte de a se prezenta la aeroport , pasagerii sunt incurajati sa citeasca masurile de protectie si preventie, care pot fi gasite in sectiunea dedicata de pe site-ul Blue Air.Blue Air este cea mai mare companie aeriana romaneasca dupa numarul de pasageri transportati. Cu o echipa formata din peste 1.000 de angajati, compania opereaza avioane tip Boeing 737. In cei 15 ani de activitate, Blue Air a transportat peste 30 de milioane de pasageri si a zburat peste 340 milioane de kilometri.