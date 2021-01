Care au fost destinatiile favorite ale romanilor in an de pandemie. Cel mai scump bilet de avion cumparat in 2020 a costat 7.502 euro

"Anul 2020 a fost un an atipic, dificil si neobisnuit, el a schimbat modul in care traim, muncim precum si multe din valorile pe care le credeam importante. Atat sanatatea oamenilor cat si activitatea din toate industriile au fost influentate in principal in mod negativ de pandemia coronavirus . Industria turismului nu a facut exceptie, aceasta fiind una din cele lovite in plin de temutul virus si de restrictii. Cu toate acestea, comparand perioada 2020 cu cea din 2019, rezervarile din Romania in alte tari au scazut cu 33%, un procent mult mai mic decat cel anticipat de industrie", arata agentia de turism online eSky, care a facut o analiza legata de trendurile din 2020.Astfel, in topul destinatiilor favorite ale romanilor in an de pandemie, Romania s-a clasat pe locul intai cu 55% din numarul total de rezervari, calatorii adaptandu-se la restrictiile impuse de guverne. Restul clasamentului contine pe locul 2 Marea Britanie cu 15% din numarul total de rezervari, pe locul trei Germania (8%), urmata de Italia (6%), Spania si Franta cu 4% iar pe locul 7 avem Belgia cu 2%.Cel mai scump bilet de avion cumparat in 2020 de la agentia de turism online eSky a fost unul intercontinental si a costat 7.502 euro."Daca anii trecuti, ne obisnuisem sa avem Londra ca oras preferat, in 2020 - Bucuresti conduce detasat cu 55% dintre rezervari. El fiind urmat de Londra, anul acesta avand 17% din totalul calatorilor si Iasi cu 7%. Ca preferinte, orasele au fost urmate de Cluj, Timisoara, Bacau, Paris si Bruxelles. 2020 a influentat drastic vietile oamenilor dar si alegerile tipurilor de zboruri pe care le-au facut. In comparatie cu 2019, in 2020 numarul de rezervari facute de romani la zborurile nationale a scazut cu 57%", spun reprezentantii companiei.Potrivit acestora, in timpul pandemiei, s-a nascut o noua tendinta numita "travel bubble" ce consta in calatoria in strainatate, in tarile vecine si relativ aproape de tara calatorului. Aceasta tendinta este confirmata de datele eSky prin faptul ca scaderea calatoriilor intercontinentale a fost mai mare decat scaderea calatoriilor catre tarile de pe un continent. In 2020, calatoriile intercontinentale au scazut cu 76%, iar cele intra-continentale cu 52%.Din cauza pandemiei, turistii au nevoie de un sentiment de securitate pentru decizia de a calatori - atat in strainatate, cat si in tara. Numarul asigurarilor de calatorie vandute in 2020 a fost mai mic decat in 2019, dar este demn de remarcat faptul ca numarul rezervarilor cu asigurare de calatorie achizitionata a crescut.CITESTE SI: Colegiul Medicilor se autosesizeaza in cazul doctorului care refuza sa vada pacienti nevaccinati